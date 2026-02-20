Turkijoje suimtas Vokietijos žiniasklaidai dirbantis žurnalistas

Ketvirtadienį Ankaroje buvo suimtas Alicanas Uludagas, pranešė prokuratūra, jam pareikšti kaltinimai, susiję su įrašais socialinėje žiniasklaidoje.
A. Uludago advokatas teigė, kad žurnalistas buvo taikinys dėl DW parašytų straipsnių apie Turkijos piliečių, susijusių su „Islamo valstybe“, repatriaciją.
A. Uludagas buvo sulaikytas dėl savo straipsnio pavadinimu „Turkija rengiasi repatrijuoti su „Islamo valstybe“ susijusius Turkijos piliečius“, sakė advokatė Tora Pekin.
„Deutsche Welle“ ketvirtadienio vakarą pareiškė, kad „kaltinimai susiję su maždaug prieš pusantrų metų socialiniame tinkle X paskelbtu pranešimu“, kuriame A. Uludagas „kritikavo Turkijos vyriausybės priemones, tariamai lėmusias galimų ISIS teroristų paleidimą“, ir „apkaltino vyriausybę korupcija“.
„Jis buvo suimtas ir išsivežtas maždaug trisdešimties policijos pareigūnų, matant jo šeimai. Jo namuose buvo atlikta krata ir konfiskuota kompiuterinė įranga“, – sakoma pranešime.
Prokuratūra pranešė, kad penktadienį jis turėtų stoti prieš prokurorus Stambule.
Pasak organizacijos „Žurnalistai be sienų“ (RSF) atstovo Erolo Onderoglu, „A. Uludago suėmimas yra teisminio rimtų žurnalistų persekiojimo proceso dalis“. Žiniasklaidos priežiūros grupė pasmerkė „savavališkus veiksmus, nukreiptus prieš žurnalistą, kuris savo tyrimais galėjo sukelti valdžios nepasitenkinimą“.
DW vadovė Barbara Massing pareikalavo nedelsiant paleisti A. Uludagą.
„Tai, kad su žurnalistu elgiamasi kaip su nusikaltėliu, jį išsiveža maždaug trisdešimt policijos pareigūnų ir tuojau pat perkelia į Stambulą, yra tikslinis bauginimas ir rodo, kokiu mastu vyriausybė slopina spaudos laisvę“, – sakoma jos pareiškime.