„The Guardian“: už Donaldo Trumpo sprendimų – pavojingas planas

Savo straipsnyje žurnalistas išvardija ilgą dabartinės prezidento administracijos nuodėmių sąrašą: „Atgrasus paslaugumas karo nusikaltėliui ir masiniam žudikui“ Vladimirui Putinui, kaltinimai ir agresijos aukos (Ukrainos) bauginimas, siekiant priversti ją daryti nuolaidas, grubūs bandymai pasipelnyti iš karo ir „išmelžti“ Nobelio taikos premiją milijonų žmonių kančiomis.
Tačiau visa tai yra tik platesnio JAV išdavystės Ukrainos ir visos Europos atžvilgiu pasekmė, įsitikinęs S. Tisdallas.
„Dauguma europiečių dabar laiko savo pagrindinį partnerį nepatikimu, netgi priešu. JAV pasaulinė įtaka ir lyderystė sparčiai silpnėja, o Kinija tuo labai džiaugiasi. Visur džiaugiasi autokratai, o Europoje stiprėja kraštutinės dešiniosios partijos“, – rašo žurnalistas.
Tarp D. Trumpo ir V. Putino – grėsmės Europai: įvardijo, kokios
Apžvalgininkas mato tam tikrą ideologinį artumą tarp Donaldo Trumpo, Vladimiro Putino, Xi Jinpingo ir kitų dešiniųjų autokratų. Visi jie siekia sugrąžinti savo šalis į praeitį.
Šūkiu „Padarykime Ameriką vėl didžią“ D. Trumpo komanda išjuokia ir kritikuoja visas pastarojo meto pažangias vertybes – atviras sienas, klimato apsaugą, multikultūralizmą ir pan. Vietoj to, į viršų iškeliamos šimtmečio senumo vertybės – ultranacionalizmas, protekcionizmas, uždaros sienos ir krikščioniška kultūra.
Kaip pažymi S. Tisdallas, V. Putinas daro maždaug tą patį, o jo agresija prieš Ukrainą yra tarsi bandymas grįžti į praeitį ir atkurti Sovietų Sąjungą. O Xi Jinpingas Kinijoje naikina paskutinius per pastaruosius dešimtmečius sukurtus saugiklius, kad atgautų savo diktatoriškus įgaliojimus, kokių nebuvo nuo Mao Zedongo laikų.
„Atvira, laisvę mylinti, spalvinga demokratijos ir teisinės valstybės Europa yra gyvas priekaištas šiems nevikriems Frankenšteino retro monstrams ir jų ultradešiniesiems pasekėjams. Jie ją niekina ir bijo. Kaip ir Ukraina, ji stovi jų kelyje“, – rašo S. Tisdallas.
Susiję straipsniai
Žurnalistas konstatuoja, kad D. Trumpas tapo didžiausiu Ukrainos išdaviku tarp JAV prezidentų, bet ne pirmuoju. Apžvalgininkas primena, kad Billas Clintonas privertė naujai sukurtą ir dar silpną Ukrainą atsisakyti branduolinio ginklo mainais į saugumo garantijas, kurios pasirodė esąs fikcija.
Barackas Obama tik gūžtelėjo pečiais, kai V. Putinas aneksavo Krymą. O Joe Bidenas, „kurį persekiojo Šaltojo karo vaiduokliai“, buvo itin atsargus savo reakcijoje į Rusijos invaziją 2022 m.
S. Tisdallo nuomone, šiame kontekste D. Trumpas išsiskiria tuo, kad jo išdavystė yra tyčinė ir vyksta dabar.
„Kiekviena aušra atneša dar vieną gėdingą dieną. Tiesioginiai ginklų tiekimai iš JAV buvo sumažinti beveik iki nulio. Juokingas D. Trumpo „taikos procesas“ pataikauja V. Putino maksimalistiniams reikalavimams. Jis vis dar siekia greitai pasipelnyti iš Ukrainos mineralinių išteklių ir pokarinių susitarimų su Rusija.
Jis vis dar nuolat persekioja pagarbos vertą Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Begėdiškame išdavystės veiksme D. Trumpas šiais laikais neturi sau lygių“, – rašo žurnalistas.
Parengta pagal „Unian“ inf.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVUkraina
Rodyti daugiau žymių