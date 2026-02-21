D. Trumpas neatvyks į žiemos olimpines žaidynes

JAV konsulatas Milane buvo informuotas apie atšauktą vizitą, pranešė laikraštis „Corriere della Sera“.
Anksčiau šią savaitę Italijos žiniasklaida pranešė, kad vietos saugumo tarnybos ruošėsi galimam D. Trumpo vizitui. Kol kas parengtos saugumo priemonės liks galioti, jei kursas staiga pasikeistų, pranešė laikraštis.
Prieš kelias dienas būta pranešimų, kad D. Trumpas norėtų vykti į Milaną, jei JAV komanda patektų į ledo ritulio finalą, ir vėliau sekmadienio vakarą dalyvautų uždarymo ceremonijoje Veronoje. Tačiau oficialaus JAV patvirtinimo tokiems planams nebuvo.
Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) taip pat tylėjo dėl galimo D. Trumpo vizito. Atstovas spaudai teigė, kad TOK nekomentuos valstybių vadovų kelionių.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as dalyvavo žiemos olimpiados atidarymo ceremonijoje ir buvo kai kurių nušvilptas, kai jo veidas pasirodė dideliame renginio ekrane.