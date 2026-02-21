Per JAV kariuomenės smūgį į įtariamą narkotikų kontrabandos laivą žuvo trys žmonės

„Žvalgyba patvirtino, kad laivas plaukė žinomais narkotikų kontrabandos maršrutais rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje ir vykdė narkotikų kontrabandos operacijas“, – tinkle „X“ parašė JAV Pietų vadavietė (SOUTHCOM).
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo rugsėjo mėnesio taikosi į laivus Karibuose ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, tvirtindama, kad šiomis operacijomis siekiama pažaboti tarptautinę narkotikų kontrabandą. Kritikai abejoja, ar mirtinos atakos tarptautiniuose vandenyse yra leistinos pagal tarptautinę teisę. Oficialiais duomenimis, per tokias operacijas iki šiol žuvo apie 130 žmonių.