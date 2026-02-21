Vokietijos kancleris perrinktas konservatorių partijos pirmininku

„Norėčiau nuoširdžiai padėkoti ir pasakyti: tegul tęsiasi geras bendradarbiavimas Vokietijos CDU gretose“, – po balsavimo pareiškė F. Merzas.
Dviejų dienų trukmės konferencija rengiama CDU laukiant įtemptiems rinkimų metams – kovo ir rugsėjo mėnesiais numatomi penkeri federalinių žemių rinkimai, o tai greičiausiai prisidėjo prie to, kad partija pareiškė paramą F. Merzui. Dviejose rytinėse federalinėse žemėse kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) apklausose lenkia konservatorius.
Kiek anksčiau pasakytoje kalboje F. Merzas suvažiavimo dalyviams sakė, kad CDU turi „užkirsti kelią dešiniojo sparno radikalizmo grįžimui į Vokietijos federalinių žemių kanceliarijas“. Jis pažadėjo siekti pritarimo savo politikos kryptims „išimtinai mūsų šalies politiniame centre“, o ne kraštutinių dešiniųjų gretose.
Susiję straipsniai
„Mes neleisime šiems žmonėms iš vadinamosios „Alternatyvos Vokietijai“ sugriauti mūsų šalies“, – nurodė jis.
F. Merzas paragino CDU pademonstruoti vienybę ir pareikalavo konstruktyvesnio bendradarbiavimo tarp jo konservatyvaus bloko, kurį sudaro CDU ir jos seserinė Bavarijos partija Krikščionių socialinė sąjunga, ir socialdemokratų valdančiojoje koalicijoje.
„Turime išeiti iš situacijos, kurioje vienas koalicijos partneris teikia siūlymus, kuriuos kitas rituališkai atmeta“, – tikino jis ir taip pat sakė, kad nori „iškelti ambicingus tikslus“ ir paskatinti tautiečius „pasiekti geriausius rezultatus“.
Jo kalba buvo palydėta plojimais atsistojus, kurie truko daugiau kaip 10 minučių. Plojo ir pirmoje eilėje sėdėjusi garbės viešnia, buvusi CDU kanclerė Angela Merkel, kuri dalyvavo partijos suvažiavime pirmą kartą nuo tada, kai paliko valdžią.
F. Merzas pasveikino A. Merkel kaip pirmąją iš „daugelio ištikimų bendražygių“.
„Susivienijimo architektai, vadovaujami, žinoma, Helmuto Kohlio, buvo iš mūsų partijos, CDU. Angela Merkel – jūs 16 metų buvote kanclerė ir iš esmės įkūnijote šią vienybę“, – sakydamas kalbą teigė jis.
Abiejų politikų santykiai ilgą laiką buvo laikomi įtemptais – A. Merkel 2002 m. metė iššūkį F. Merzui kovoje dėl partijos lyderio posto.