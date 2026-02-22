D. Trumpas į Grenlandiją siunčia laivą-ligoninę

D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė, esą laivas-ligoninė „pasirūpins daugybe sergančių žmonių, kurie ten negauna reikiamos priežiūros“.
„Jis jau pakeliui!!!“ – pridūrė JAV prezidentas, vadinęs jį „puikiu“ laivu-ligonine, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Pastarosiomis savaitėmis D. Trumpo kartoti grasinimai aneksuoti strategiškai svarbią, Danijos Karalystei priklausančią salą smarkiai apkartino Europos ir JAV santykius.
JAV karinis jūrų laivynas eksploatuoja du didelius laivus-ligonines, kuriuose yra po maždaug 1 tūkst. lovų, įskaitant 80 intensyvios terapijos palatų. Šie laivai anksčiau būdavo dislokuojami po stichinių nelaimių, tokių kaip žemės drebėjimai ar uraganai, ir laikinai aptarnavo JAV uostus per COVID-19 pandemijos piką.
Grenlandija, kurioje gyvena apie 57 tūkst. žmonių, apie didelius medicininius poreikius, dėl kurių reikėtų dislokuoti laivą-ligoninę, pastaruoju metu nepranešė.
Neaišku, ar ši misija buvo suderinta su Danijos vyriausybe ar Grenlandijos didžiąja dalimi autonominėmis institucijomis. Taip pat nėra žinomas tikslus dislokavimo grafikas. Laivai-ligoninės paprastai vykdo veiklą su minimalia įgula, kai nuleistas jų inkaras, todėl viso personalo mobilizavimas užtrunka nemažai laiko.
Grenlandijos viešoji sveikatos sistema apima vietines klinikas ir karalienės Ingrid ligoninę sostinėje Nūke sudėtingiems atvejams, pacientai skubiam gydymui kartais gabenami į Daniją.
Europos šalys, įskaitant Vokietiją, Jungtinę Karalystę ir Prancūziją, yra išreiškusios palaikymą Danijai ir Grenlandijai, atmesdamos bet kokius JAV aneksijos planus. Kopenhaga, Nūkas ir D. Trumpo administracija tęsia pokalbius, ieškodami visiems priimtino kompromiso.
