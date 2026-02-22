PasaulisĮvykiai

Danijos pajėgos prie Grenlandijos krantų evakavo JAV povandeninio laivo įgulos narį

2026 m. vasario 22 d. 09:00
Danijos pajėgos šeštadienį evakavo netoli Grenlandijos krantų buvusio JAV povandeninio laivo įgulos narį, šiam prireikus skubios medicininės pagalbos, pranešė vietos valdžios institucijos.
Danijos Jungtinis Arkties komandos, kuri prižiūri Danijos operacijas regione, atstovai platformos „Facebook“ paskyroje pranešė, kad įgulos narys, kuriam reikėjo skubios medicininės pagalbos, iš povandeninio laivo buvo nuskraidintas į Nūko ligoninę.
Pareigūnai neatskleidė medicininės problemos pobūdžio ir nepateikė jokių detalių apie JAV povandeninio laivo ten vykdomą misiją.
Internete paskelbtose nuotraukose matyti Nūko įlankoje iškilęs povandeninio laivo bokštelis, tačiau naujienų agentūra AFP negalėjo iš karto patikrinti šių vaizdų autentiškumo.
Praėjusiais metais į Baltuosius rūmus grįžęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas daugybę kartų kartojo, kad Vašingtonas nacionalinio saugumo sumetimais privalo kontroliuoti gausius mineralų išteklius turinčią Grenlandiją – autonominę Danijos teritoriją.
Praėjusį mėnesį JAV prezidentas liovėsi atvirai grasinti užimti Arkties regiono salą po to, kai pareiškė su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte sutaręs dėl susitarimo „pagrindų“ didesnei JAV įtakai Grenlandijoje užtikrinti.
