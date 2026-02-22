Iš Vengrijos – dar viena grasinimų tirada Ukrainai

„Nėra paramos sankcijoms; 20-asis sankcijų paketas bus atmestas“, – platformoje „X“ sekmadienį pareiškė Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas.
„Kol Ukraina neatnaujins naftos tranzito į Vengriją ir Slovakiją per naftotiekį „Družba“, neleisime priimti Kyjivui svarbių sprendimų“, – toje pačioje platformoje pridūrė Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto.
Ukraina teigia, kad naftotiekis „Družba“, kuris kerta jos teritoriją ir tiekia rusišką naftą į Slovakiją ir Vengriją, nukentėjo per Rusijos atakas sausio 27 d. Ukrainos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad esant nuolatinei atakų grėsmei, šiuo metu vykdomi saugumo ir stabilizavimo remonto darbai. Ukraina taip pat pasiūlė alternatyvius sprendimus, kaip aprūpinti šias šalis nafta ne iš Rusijos.
Susiję straipsniai
ES vasario pradžioje pasiūlė naujas sankcijas Rusijai, nukreiptas į bankų ir energetikos sektorius. Tai būtų jau 20-asis sankcijų paketas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d.
Europos Komisija taip pat ketina pirmą kartą panaudoti savo kovos su prievarta priemonę, jog uždraustų visų staklių ir radijo įrangos eksportą į šalis, siejamas su didelė rizika, kad šie gaminiai bus reeksportuojami į Rusiją.
Prieš įsigaliojant naujoms sankcijoms, jas turi patvirtinti visos 27 ES valstybės narės.
VengrijaUkrainaViktoras Orbanas
Rodyti daugiau žymių