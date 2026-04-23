NATO planuoja nebesinaudoti JAV orlaiviais žvalgybos tikslais

Būsimą NATO oro perspėjimo ir kontrolės sistemos (AWACS) orlaivių parką sudarys Kanados kompanijos „Bombardier“ pagaminti lėktuvai, kuriose bus įrengta Švedijos kompanijos „Saab“ sukurta „GlobalEye“ žvalgybos ir ankstyvojo perspėjimo sistema, naujienų agentūrai „dpa“ patvirtino šaltiniai Aljanse po pirminio Prancūzijos naujienų portalo „La Lettre“ pranešimo.
Planuojama, kad naujas užsakymas apims iki 12-os orlaivių „Global 6000“ arba „Global 6500“, kurių vertė siekia kelis milijardus dolerių.
NATO atstovas spaudai atsisakė šią informaciją paneigti ar patvirtinti.
Nors ragina neabejoti NATO tvirtumu, iš JAV – aiškūs signalai: visi kalba apie vieną
Anksčiau pranešta, kad galutinis sprendimas šiuo klausimu turėtų būti priimtas liepos mėnesį Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Šį kelių milijardų dolerių vertės projektą koordinuoja NATO paramos ir pirkimų agentūra (NSPA).
Iš pradžių NATO planavo užsisakyti JAV orlaivius „Boeing E-7A Wedgetail“. Tačiau po to, kai praėjusiais metais JAV prezidento administracija paskelbė pasitraukianti iš programos, šis planas buvo atšauktas.
Rugsėjo mėnesį Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius sakė, kad po planuojamo AWACS žvalgybos orlaivių eksploatacijos nutraukimo Berlynas svarsto galimybę įsigyti „Saab“ gaminamus ankstyvojo perspėjimo orlaivius „GlobalEye“. Po JAV pasitraukimo iš programos didžiausią dalį jos išlaidų turėtų padengti Vokietija.
Susiję straipsniai
Iki šiol NATO aviacinių radarų sistemos pagrindą sudarė orlaiviai „Boeing 707“, dalis kurių yra beveik keturių dešimtmečių senumo. Šiuo metu jie daugiausia naudojami oro erdvės stebėjimui Rytų Europoje.