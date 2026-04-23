Rumunijoje gresia provakarietiškos vyriausybės žlugimas

2026 m. balandžio 23 d. 17:27
Rumunijoje gresia premjero Ilie Bolojano vadovaujamos provakarietiškos vyriausybės žlugimas. Apie savo atsistatydinimą ketvirtadienį paskelbė šeši ministrai ir vicepremjeras Marianas Neacsu iš valdančiajai koalicijai priklausiusios Socialdemokratų partijos (PSD). Taip jie protestuoja prieš I. Bolojano ir jo Tautinės liberalų partija (PNL) taupymo priemones, kurias anksčiau formaliai parėmė.
Formaliai ministrų atsistatydinimai įsigalios, kai juos parašu patvirtins prezidentas Nicusoras Danas. Jei tai įvyks, vyriausybei priklausys tik PNL, liberalios partijos USR bei vengrų mažumai atstovaujančios UDMR partijos politikai. I. Bolojanas teigia tokiu atveju sieksiąs vadovauti mažumos vyriausybei. Į atsilaisvinusius ministrų postus jis laikinai – daugiausiai 45 dienoms – ketina paskirti jau pareigas einančius ministrus, kurie tada turės po du portfelius.
PSD, jos pačios duomenimis, be to, ketina inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo premjeru. Jei balsavimas bus surengtas, iniciatyvą sako palaikysianti ir stipri kraštutinių dešiniųjų opozicinė partija AUR.
Trečiadienį prezidentas N. Danas nesėkmingai mėgino tarpininkauti, kad PSD nepaliktų valdančiosios koalicijos.
Susiję straipsniai
G. Landsbergis sureagavo į V. Zelenskio perspėjimą Baltijos šalims: Rusija turi galimybių langą

NATO planuoja nebesinaudoti JAV orlaiviais žvalgybos tikslais

Vokietijoje sulaikyti du vyrai, įtariami rengę sabotažo planus

I. Bolojanas Rumunijos vyriausybei vadovauja nuo 2025 m. birželio. Svarbiausias jo politinis tikslas yra sanuoti valstybės finansus, kuriuos ankstesnė PSD vyriausybė paliko blogos būklės. Taip jis nori įgyvendinti ir ES reikalavimus, kad šalis galėtų pasinaudoti Briuselio fondų lėšomis.
Padidinus mokesčius ir nubraukus subsidijas, I. Bolojanui pavyko biudžeto deficitą sumažinti nuo 9,3 proc. BVP 2024 m. iki 7,9 proc. 2025-aisiais.
