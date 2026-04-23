Vokietijoje sulaikyti du vyrai, įtariami rengę sabotažo planus

2026 m. balandžio 23 d. 16:18
Vokietijos valdžios institucijos ketvirtadienį pranešė, kad sulaikė ukrainietį ir latvį, kurių automobilyje buvo rasta „įtartinų“ daiktų ir kurie yra įtariami planavę sabotažo aktus užsienio organizacijos naudai.
Kaip pranešė policija ir prokuratūra, per eilinį eismo patikrinimą pas 43-erių ir 45-erių metų amžiaus vyrus buvo rasti suklastoti asmens tapatybės dokumentai, fotoaparatai, dronas, GPS sekimo įrenginiai, taip pat keletas mobiliųjų telefonų ir SIM kortelių.
Šis incidentas įvyko tuo metu, kai Vokietija akylai stebi bet kokius bandymus vykdyti sabotažo aktus, baimindamasi, kad dėl paramos, kurią Berlynas suteikė Kyjivui per ketverius plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą metus, šalis gali tapti Rusijos išpuolių taikiniu.
Pareigūnų teigimu, vyriškių automobilis latviškais valstybiniais numeriais buvo sustabdytas balandžio 12 d. greitkelyje netoli Niurnbergo Bavarijos žemėje pietinėje Vokietijos dalyje.

F. Merzas prakalbo apie santykius su D. Trumpu, tačiau yra vienas „bet“

„Šiuo metu remiamės prielaida, kad įtariamieji veikė kokios nors už Vokietijos ribų esančios grupės ar institucijos vardu“, – sakė jie, daugiau informacijos nepateikdami.
Vyrai, kurių tapatybės nenurodomos, buvo suimti.
Jei jiems bus pareikšti kaltinimai ir jie galiausiai bus nuteisti už sabotažo rengimą užsienio valstybės naudai, jiems gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo.
Jie taip pat įtariami asmens tapatybės dokumentų klastojimu, už kurį gresia iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.
Rusija ir Šiaurės Korėja sumanė statyti „draugystės ligoninę“

G. Landsbergis sureagavo į V. Zelenskio perspėjimą Baltijos šalims: Rusija turi galimybių langą

Popiežius apsilankė Pusiaujo Gvinėjos kalėjime ir kritikavo gyvenimo sąlygas jame

Praėjusį mėnesį šalies pietuose esančiame Štutgarto mieste prasidėjo trijų Ukrainos piliečių teismo procesas – jie kaltinami dalyvavimu sąmoksle, kurio tikslas buvo visoje Vokietijoje ir Ukrainoje siųsti siuntinius su sprogmenimis.
Šiuo metu nagrinėjama keletas kitų bylų, susijusių su įtariamais Rusijos agentais, o spalio mėnesį Miuncheno teismas vienam Vokietijos ir Rusijos piliečiui už šnipinėjimą ir sabotažo rengimą Maskvos naudai skyrė šešerių metų kalėjimo bausmę.
