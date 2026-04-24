B. Netanyahu paskelbė, kad sirgo vėžiu

2026 m. balandžio 24 d. 16:43
Izraelio premjero Benjamino Netanyahu kanceliarija penktadienį paviešino informaciją apie vyriausybės vadovo sveikatos būklę po sėkmingai išgydyto ankstyvosios stadijos prostatos vėžio, apie kurį iki pat šiol viešai skelbta nebuvo, rašo „The Jerusalem Post“.
2026 m. balandžio 20 d. atliktoje metinėje sveikatos patikros ataskaitoje teigiama, kad 76-erių B. Netanyahu buvo operuotas dėl gerybinės prostatos hiperplazijos 2024 m. gruodžio 29 d. Hadassah medicinos centre atlikta operacija buvo įvertinta kaip sėkminga ir be komplikacijų.
Vėliau atlikus kontrolinius magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimus prostatoje buvo aptiktas mažiau nei vieno milimetro auglys. Tolesni diagnostiniai tyrimai patvirtino ankstyvosios stadijos prostatos vėžį be metastazių požymių.
Netanyahu sveikatos patikros ataskaitą atidėjo porai mėnesių dėl karo su Iranu

B. Netanyahu: kare prieš Iraną pasiekta daugiau nei pusė tikslų

B. Netanyahu teigė, kad pranešimą apie savo sveikatos būklę atidėjo dviem mėnesiams, kad nesuteiktų Iranui progos karo metu pasinaudoti šia informacija propagandiniams tikslams.
„Nusprendžiau atidėti ataskaitos paskelbimą, kad ji nepasirodytų karo įkarštyje ir nebūtų Irano išnaudota propagandos tikslais“, – pareiškime teigė B. Netanyahu.
„Šiandien galiu pasakyti, kad mano sveikata gera, o fizinė būklė puiki po visiškai išgydyto labai ankstyvos stadijos prostatos vėžio“, – pridūrė jis.
Susiję straipsniai
B. Netanyahu: Irano saugumo vadovo nužudymas atveria iraniečiams galimybę nuversti valdžią

B. Netanyahu: Irano saugumo vadovo nužudymas atveria iraniečiams galimybę nuversti valdžią

B. Netanyahu kaltina Iraną pasikėsinimais į D. Trumpą: „Jie vis dar bando jį nužudyti“

B. Netanyahu kaltina Iraną pasikėsinimais į D. Trumpą: „Jie vis dar bando jį nužudyti“

B. Netanyahu sureagavo į sėkmingą JAV piloto gelbėjimo operaciją Irane

B. Netanyahu sureagavo į sėkmingą JAV piloto gelbėjimo operaciją Irane

Pasak Hadassah medicinos centro profesoriaus Aharono Popovzerio, prieš kelis mėnesius atliekant profilaktinę Izraelio premjero apžiūrą buvo aptikta labai ankstyvos stadijos 0,9 cm dydžio „prostatos adenokarcinoma“. Vėlesni ultragarso ir laboratoriniai tyrimai patvirtino, kad po specializuoto gydymo navikas visiškai išnyko.
