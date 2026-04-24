D. Tuskas įgėlė V. Orbanui: „Pirmą kartą per daugelį metų kambaryje nebuvo rusų“

„Pirmą kartą per daugelį metų kambaryje nebuvo rusų, jei suprantate, ką turiu omenyje“, – pareiškė D. Tuskas penktadienį žurnalistams Nikosijoje antrąją viršūnių susitikimo dieną.
V. Orbanas laikomas svarbiausiu Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininku ES. Balandžio 12 d. vykusiuose parlamento rinkimuose V. Orbano „Fidesz“ partija aiškiai pralaimėjo opozicijos lyderio Peterio Magyaro „Tisza“ partijai.
V. Orbanas liks pareigose iki naujosios vyriausybės prisaikdinimo. Tiesa, susitikime Kipre jis nepasirodė.
„Esame pasiruošę“: V. Orbanui patyrus pralaimėjimą – V. Zelenskis tikisi pradėti stojimo į ES derybas
Prorusiška Vengrijos vyriausybės laikysena vis kėlė nesutarimų su kitomis ES šalimis. Ypač sprendimų dėl paramos Ukrainai ar sankcijų Rusijai blokavimas reguliariai buvo nepasitenkinimo priežastis.
Pasipiktinimą kovo mėnesį sukėlė ir žiniasklaidos pranešimai apie Vengrijos užsienio reikalų ministrą Peterį Szijjartą.
Jis esą konfidencialų ES pokalbių turinį perduodavo savo rusų kolegai Sergejui Lavrovui. Anot pranešimų, P. Sizijartas per ES susitikimų pertraukas reguliariai kalbėdavosi telefonu su S. Lavrovu, kad „gyvai“ pasidalytų informacija.
D. Tusko užsienio reikalų ministras Rasoslawas Sikorskis savo laiku tai komentavo teigdamas: „Tai daug ką paaiškintų, Peteri“.
Tačiau ne visi susitikimo Kipre dalyviai džiūgavo, kad nelieka V. Orbano. Belgijos ministras pirmininkas Bartas De Weveris sakė, jog „šiek tiek per daug euforijos“ dėl to, kad nebėra ilgamečio Vengrijos premjero. Žinoma, V. Orbanas buvo sunkus partneris, tačiau jis niekada nebuvo neįmanomas partneris, kalbėjo jis.