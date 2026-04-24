JAV svarstė pašalinti vieną šalį iš NATO

„Mes negrindžiame savo sprendimų elektroniniais laiškais; grindžiame juos oficialiais dokumentais ir vyriausybės pozicijomis, šiuo atveju – Jungtinių Valstijų. Ispanijos vyriausybės pozicija yra aiški: visapusiškas bendradarbiavimas su mūsų sąjungininkais, tačiau visada laikantis tarptautinės teisės“, – pareiškė P. Sanchezas, atvykęs į Nikosijoje (Kipras) rengiamą neoficialų Europos lyderių aukščiausiojo lygio susitikimą.
Pasak naujienų agentūros „Reuters“, pranešama, kad egzistuoja vidinis Pentagono raštas, kuriame išdėstytos įvairios galimybės, kaip Jungtinės Valstijos galėtų nubausti „nesukalbamas“ NATO sąjungininkes, kurios nepalaiko JAV operacijų kare prieš Iraną.
Tarp tokių galimybių – galimas Ispanijos narystės Aljanse sustabdymas ir JAV pozicijos dėl britų pretenzijų į Folklando salas peržiūrėjimas, naujienų agentūrai tvirtino vienas JAV pareigūnas.
Pranešime minimas nusivylimas tariamu kai kurių sąjungininkių nenoru ar atsisakymu suteikti Jungtinėms Valstijoms prieigą, leidimą naudotis bazėmis ir perskridimo teises karui prieš Iraną, aiškino minėtas pareigūnas, kuris kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.
Pranešime tvirtinama, kad perskridimo teisės yra „absoliutus NATO pagrindas“, ir priduriama, jog šios galimybės yra svarstomos aukščiausiuose Pentagono sluoksniuose.
Vienas iš pasiūlymų būtų laikinai pašalinti „nesukalbamas“ valstybes iš svarbių ar prestižinių pozicijų NATO viduje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo NATO sąjungininkes už tai, kad jos nepasiuntė pastiprinimo į Hormuzo sąsiaurį, kuris buvo uždarytas pasauliniam jūrų eismui, kai vasario 28 d. prasidėjo karas. D. Trumpas taip pat pagrasino trauktis iš Aljanso.
Jungtinių Valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną sukėlė rimtų abejonių dėl NATO ateities ir precedento neturintį susirūpinimą, kad Jungtinės Valstijos nepadėtų savo sąjungininkėms Europoje, jei jos būtų užpultos, sako analitikai ir diplomatai.
