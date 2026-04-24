Lenkijoje sunkvežimio vairuotojas iš Lietuvos sukėlė avariją: įpūtė beveik 3 promiles

Kaip teigia šalies institucijos, lietuvio vairuojamas sunkvežimis rėžėsi į kelio atitvarus ir pakibo virš viaduko, visiškai paralyžiuodamas eismą vienoje svarbiausių miesto arterijų, vedančių į Šopeno oro uostą.
Pasak Lenkijos portalo „Onet“, apie incidentą pranešta apie 11:30 val.
S8 ir S2 kelių sankirtoje vairuotojas posūkyje nesuvaldė krovininio automobilio ir atsitrenkė į apsauginius atitvarus bei triukšmo slopinimo sieneles.
Smūgis buvo toks stiprus, kad dalis sunkvežimio pakibo virš griovio, o gabentas krovinys išsibarstė ant važiuojamosios dalies.
„Sunkvežimis trenkėsi į atitvarus ir triukšmo sieneles. Krovinys išsiliejo ant kelio, kuris šiuo metu yra visiškai užblokuotas.
Vairuotojas buvo įstrigęs kabinoje, jį išlaisvino ugniagesiai ir perdavė medikams“, – situaciją pakomentavo Vakarų Varšuvos apskrities Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas Damianas Dolniakas.
Sostinės policijos pareigūnas Jakubas Filipiakas patikslino, kad vairuotojas yra Lietuvos pilietis.
Vairuotojo blaivumo patikrinimas atskleidė šokiruojančius rezultatus: jo organizme nustatyta beveik 3 promilės alkoholio. Jis buvo sulaikytas ir nuvežtas į Ožaruvo Mazovecko policijos komisariatą, rašo „Onet“.
Avarija sukėlė kelių kilometrų ilgio spūstį S8 greitkelyje.
Pareigūnai ragino vairuotojus rinktis alternatyvius maršrutus, nes eismo ribojimai truko ilgiau nei valandą – specialistams reikėjo ne tik nutempti sudaužytą sunkvežimį, bet ir surinkti išsiliejusius eksploatacinius skysčius bei sutvarkyti išsibarsčiusį krovinį, primenantį granules.
Policijos atstovė Martyna Podolska pabrėžė, kad pažeistus atitvarus būtina nedelsiant sutvirtinti, nes avarija įvyko pavojingame viaduko posūkyje. Laimei, kiti eismo dalyviai per incidentą nenukentėjo, o pats vairuotojas išvengė rimtų sužalojimų.
