PasaulisĮvykiai

Lenkijoje sunkvežimio vairuotojas iš Lietuvos sukėlė avariją: įpūtė beveik 3 promiles

2026 m. balandžio 24 d. 17:09
Lrytas.lt
Trečiadienio popietę netoli Varšuovos esančioje Konotopos sankryžoje įvyko avarija, kurią sukėlė neblaivus vairuotojas iš Lietuvos ir sustabdė eismą svarbioje arterijoje.
Daugiau nuotraukų (6)
Kaip teigia šalies institucijos, lietuvio vairuojamas sunkvežimis rėžėsi į kelio atitvarus ir pakibo virš viaduko, visiškai paralyžiuodamas eismą vienoje svarbiausių miesto arterijų, vedančių į Šopeno oro uostą.
Pasak Lenkijos portalo „Onet“, apie incidentą pranešta apie 11:30 val.
S8 ir S2 kelių sankirtoje vairuotojas posūkyje nesuvaldė krovininio automobilio ir atsitrenkė į apsauginius atitvarus bei triukšmo slopinimo sieneles.

Baltijos šalys ir Lenkija pasirašė svarbią deklaraciją: „Esame pirmose fronto linijose kovoje su blogiu“

Smūgis buvo toks stiprus, kad dalis sunkvežimio pakibo virš griovio, o gabentas krovinys išsibarstė ant važiuojamosios dalies.
„Sunkvežimis trenkėsi į atitvarus ir triukšmo sieneles. Krovinys išsiliejo ant kelio, kuris šiuo metu yra visiškai užblokuotas.
Vairuotojas buvo įstrigęs kabinoje, jį išlaisvino ugniagesiai ir perdavė medikams“, – situaciją pakomentavo Vakarų Varšuvos apskrities Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas Damianas Dolniakas.
Susiję straipsniai
Sukrėtimas Lenkijoje: lokys mirtinai sudraskė 58 metų moterį

Sukrėtimas Lenkijoje: lokys mirtinai sudraskė 58 metų moterį

Mįslingai dingusio jauno tauragiškio žūtis Lenkijoje: prieš tragediją tvirtino sulaukęs kraupių grasinimų

Mįslingai dingusio jauno tauragiškio žūtis Lenkijoje: prieš tragediją tvirtino sulaukęs kraupių grasinimų

Šiemet Lenkija kibernetiniam saugumui skiria rekordinį biudžetą

Šiemet Lenkija kibernetiniam saugumui skiria rekordinį biudžetą

Sostinės policijos pareigūnas Jakubas Filipiakas patikslino, kad vairuotojas yra Lietuvos pilietis. 
Vairuotojo blaivumo patikrinimas atskleidė šokiruojančius rezultatus: jo organizme nustatyta beveik 3 promilės alkoholio. Jis buvo sulaikytas ir nuvežtas į Ožaruvo Mazovecko policijos komisariatą, rašo „Onet“.
Avarija sukėlė kelių kilometrų ilgio spūstį S8 greitkelyje.
Pareigūnai ragino vairuotojus rinktis alternatyvius maršrutus, nes eismo ribojimai truko ilgiau nei valandą – specialistams reikėjo ne tik nutempti sudaužytą sunkvežimį, bet ir surinkti išsiliejusius eksploatacinius skysčius bei sutvarkyti išsibarsčiusį krovinį, primenantį granules.
Policijos atstovė Martyna Podolska pabrėžė, kad pažeistus atitvarus būtina nedelsiant sutvirtinti, nes avarija įvyko pavojingame viaduko posūkyje. Laimei, kiti eismo dalyviai per incidentą nenukentėjo, o pats vairuotojas išvengė rimtų sužalojimų.
LenkijaVaršuvasunkvežimis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.