Pietų Korėjos prokurorai siekia 30 metų bausmės eksprezidentui dėl bepiločių skrydžių į Šiaurės Korėją

Yoon Suk Yeolas kaltinamas įsakęs surengti įsiveržimą, kad padėtų sukurti pretekstą savo žlugusiam karo padėties paskelbimui tais metais, kuris baigėsi jo apkalta, nušalinimu nuo pareigų ir įkalinimu iki gyvos galvos dėl maišto.
Specialieji prokurorai pareiškime teigė, kad siekia naujos bausmės dėl kaltinimų pagalba priešui, ir pridūrė, jog Yoon Suk Yeolo pastangos „sufabrikuoti karo sąlygas“ pakenkė valstybės saugumui.
Jie taip pat tvirtina, kad operacija padidino įtampą su Šiaurės Korėja ir lėmė įslaptintos informacijos, įskaitant detales apie pajėgų pajėgumus, nutekinimą po bepiločių orlaivių sudužimo, pranešė naujienų agentūra „Yonhap“.
Pietų Korėjos ir JAV karinės pratybos sukėlė pasipiktinimą: vadina įtampos didinimu
Yoon Suk Yeolas vasario mėnesį buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos dėl vadovavimo maištui, kuriuo siekta „paralyžiuoti“ Pietų Korėjos Nacionalinę Asamblėją.
Jis apskundė apkaltinamąjį nuosprendį, susijusį su jo sprendimu paskelbti karo padėtį, primygtinai tvirtindamas, kad jis šios priemonės ėmėsi „vien tik tautos labui“.
Bepiločių orlaivių skrydžiai ir toliau yra pastaruoju metu kilusios įtampos tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos, kurios techniškai vis dar kariauja, židinys.
Šį mėnesį Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas pareiškė apgailestavimą Pchenjanui, kai tyrimo metu buvo nustatyta, kad vyriausybės pareigūnai sausio mėnesį pasiuntė bepiločius orlaivius į branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos teritoriją.
Įtakingoji Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno sesuo vėliau pavadino Lee Jae Myungo pareiškimą „išmintingu elgesiu“, tačiau viltys dėl suartėjimo išblėso, kai ši diplomatiniu požiūriu atskirta šalis vėl ėmė vadinti Pietų Korėją savo „labiausiai priešiška“ prieše.
Lee Jae Myungas pažadėjo pataisyti santykius su Šiaurės Korėja, nutraukdamas provokacijas, kurios buvo vykdomos valdant jo pirmtakui, ir užsiminė, kad gali būti pagrindo retam atsiprašymui už Yoon Suk Yeolo veiksmus, susijusius su bepiločiais orlaiviais.