JAV Teisingumo departamentas ragina federaliniu lygmeniu įteisinti mirties bausmę sušaudant

2026 m. balandžio 25 d. 17:03
Remiantis penktadienį paskelbta JAV prezidento administracijos ataskaita, šalies Teisingumo departamentas ragina ateityje federaliniu lygmeniu įtvirtinti galimybę nuteistuosius mirties bausme sušaudyti.
Ataskaitoje generalinis prokuroras Toddas Blanche'as teigia, kad reikėtų apsvarstyti kitus bausmės vykdymo būdus, įskaitant mirties bausmės vykdymą sušaudant.
Tai leistų departamentui vykdyti egzekucijas net „jei tam tikras metodas nėra prieinamas“, greičiausiai turint galvoje mirtinose injekcijose naudojamą medžiagą.
Šiuo metu mirties bausmė yra leidžiama daugiau nei dvidešimtyje iš 50 JAV valstijų, nors kelios iš jų jos beveik nebevykdo.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo pirmosios kadencijos metu atnaujino mirties bausmės vykdymą federaliniu lygmeniu, tačiau tam užkirto kelią jį prezidento poste pakeitęs Joe Bidenas, kuris paskelbė moratoriumą.
T. Blanche'as dabar siekia atnaujinti mirties bausmės vykdymą federaliniu lygmeniu.
Šiuo metu leidžiami mirties bausmės vykdymo būdai apima mirtiną injekciją, elektros kėdę ir sušaudymą.
Ataskaitoje teigiama, kad mirties bausmę vykdyti sušaudymo būdu šiuo metu leidžia penkios JAV valstijos: Aidahas, Misisipė, Oklahoma, Pietų Karolina ir Juta.
