Karingoji D. Trumpo spaudos sekretorė išeina motinystės atostogų

2026 m. balandžio 25 d. 13:23
Karingoji Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt penktadienį pranešė prieš antrojo vaiko gimimą išeisianti motinystės atostogų, tačiau nepaminėjo, kas ją pavaduos.
„Pereinant prie apie asmeninių reikalų, tai greičiausiai bus mano paskutinė spaudos konferencija kuriam laikui. Kaip matote, bet kurią akimirką galiu pagimdyti“, – žurnalistų grupei Baltuosiuose rūmuose sakė K. Leavitt.
„Pasimatysime labai greitai. Žinau, kad su mano komanda čia, Baltuosiuose rūmuose, būsite labai gerose rankose. Ir žinau, kad visi turite prezidento telefono numerį“, – juokavo ji.
Baltieji rūmai iki šiol nėra paskyrę oficialaus jos pavaduotojo. Kaip pranešama, kol jos nebus, spaudos konferencijas Baltuosiuose rūmuose kartais gali vesti aukšto rango JAV prezidento administracijos atstovai, pavyzdžiui, viceprezidentas J. D. Vance'as.

Baltieji rūmai taip pat nepatvirtino, kiek laiko ji nedirbs.
K. Leavitt jau yra 2024 m. liepos mėn. gimusio berniuko mama. Būdama 28-erių, ji yra jauniausias žmogus, kada nors paskirtas į šias itin svarbias ir intensyvias pareigas.
2024 m. vasarą ji grįžo dirbti į Donaldo Trumpo rinkimų kampaniją, praėjus vos kelioms dienoms po pirmojo savo vaiko gimimo. Jos sugrįžimą anuomet paspartino 2024 m. liepos 13 d. įvykdytas pasikėsinimas į respublikonų kandidato į prezidentus gyvybę.
K. Leavitt yra ištekėjusi už nekilnojamojo turto vystytojo Nicholo Riccio.
Būdama respublikonų prezidento kampanijos prieš žiniasklaidą veidu, K. Leavitt meistriškai įvaldė atsakinėjimo į žurnalistų klausimus pašaipiais komentarais meną.
Tačiau ši iš vėžių neišmušama jauna moteris ir jos energingos pastangos ginti prezidentą nesugebėjo sustabdyti D. Trumpo reitingų kritimo visais visuomenei svarbiais klausimais.
