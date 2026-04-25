Vokietijoje – kraupi tragedija: į upę įvažiavo automobilis su penkiais paaugliais, yra žuvusių

2026 m. balandžio 25 d. 20:27
Automobiliui, kuriuo važiavo penki jaunuoliai, naktį įkritus į Maino upę Frankfurte, žuvo 18-metis, šeštadienį pranešė Vokietijos policija.
17-metė mergina yra kritinės būklės – abu jaunuolius iš vandens ištraukė narai. Kiti trys keleiviai sugebėjo išsigelbėti ir greitosios pagalbos tarnybų buvo nuvežti į ligoninę.
Automobilis vėlų penktadienį apsivertė ant rytinės Vokietijos finansų centro krantinės ir iš maždaug 8 metrų aukščio nugarmėjo į vandenį. Įvykį stebėjęs liudininkas iškvietė pagalbos tarnybas.
„Remiantis turima informacija, transporto priemonė dėl nežinomų priežasčių važiavo uosto link, pramušė apsauginį barjerą, įkrito į Rytų uosto šiaurinį baseiną ir nugrimzdo į dugną“, – teigiama policijos pranešime.

Visi penki keleiviai buvo 17–18 metų amžiaus.
Automobilis jau ištrauktas iš vandens, o policija laukia ekspertų išvadų.
