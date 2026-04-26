Aiškėja daugiau šaudynių detalių: mano, kad taikinys – ne tik D. Trumpas

„CBS News“ laidoje „Face the Nation“ Toddas Blanche’as teigė, kad „labai preliminari“ informacija paskatino tyrėjus manyti, kad vyras „taikėsi į administracijos narius“.
Einantis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) generalinio prokuroro pareigas Toddas Blanche’as sekmadienį pareiškė, kad per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę šaudęs užpuolikas „siekė taikytis į žmones, dirbančius administracijoje, tikriausiai įskaitant ir prezidentą“.
Apie tai T. Blanche’as kalbėjo laidoje „Meet the Press with Kristen Welker“. Jo teigimu, tyrėjams pavyko surinkti dalį informacijos iš įtariamojo elektroninių įrenginių.
Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė su D.Trumpu baigėsi šūviais: ginkluotas vyras prasiveržė pro apsaugą
T. Blanche’as taip pat sakė, kad tyrėjai apklausė kai kuriuos įtariamąjį pažįstančius žmones. Pasak jo, teisėsauga pradeda susidaryti pirminį vaizdą apie galimą šaulio motyvą.
Vis dėlto T. Blanche’as perspėjo, kad šis supratimas dar gali keistis. Tyrėjai toliau peržiūri įrodymus, todėl galutinės išvados dėl motyvo kol kas nepateikiamos.
Pasak laikinojo generalinio prokuroro, šaulys „aktyviai nebendradarbiauja“. Manoma, kad į Vašingtoną jis atvyko traukiniu iš Los Andželo per Čikagą, sakė T. Blanche’as, pats šeštadienio vakarą buvęs viešbučio „Hilton“ Vašingtone pobūvių salėje su JAV prezidentu D. Trumpu ir šimtais kitų aukšto rango asmenų bei žurnalistų.
JAV žiniasklaidoje pranešta, kad įtariamasis – 31 m. mechanikos inžinierius iš Kalifornijos.
Praėjus kelioms valandoms po šūvių prie pobūvių salės, kur šeštadienį vyko Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienė, D. Trumpas pasidalijo nuotrauka, kurioje matomas ant kiliminės dangos veidu žemyn gulintis šaulys surakintas antrankiais.
Vyro rudais plaukais ir su ūsais tapatybę įvardijo kelios JAV naujienų agentūros, remdamosi šaltiniais teisėsaugoje.
Pasak jų, tai 31-erių Cole’as Tomas Allenas iš Toranso Kalifornijoje.
JAV pareigūnai kol kas viešai įtariamojo tapatybės nepatvirtino.