Apklausa Lenkijoje: K. Nawrockio prezidentavimą neigiamai vertina maždaug pusė gyventojų

2026 m. balandžio 26 d. 16:57
Lenkijos prezidentą Karolį Nawrockį teigiamai vertina 47 proc. lenkų, neigiamai – 49,5 proc., rodo šeštadienį paskelbta naujienų svetainės „Wirtualna Polska“ užsakymu atlikta apklausa.
Balandžio 10–12 d. atliktos apklauso duomenimis, labai teigiamai dešiniųjų pažiūrų, euroskeptišką prezidentą vertino 28 proc. lenkų, 19 proc. teigė jį vertinantys gana teigiamai. Tarp jo kritikų 31,8 proc. išsakė labai neigiamą nuomonę, o 17,7 proc. vertino gana neigiamai.
Skirtingi K. Nawrockio prezidentavimo vertinimai iš esmės atitiko respondentų politines pažiūras.
„Rezultatų analizė per lojalumo partijoms prizmę atskleidžia didelį visuomenės susiskaldymą“, – rašė „Wirtualna Polska“.

Beveik visi (97 proc.) lenkai, balsavę už proeuropietišką ir centristinę valdančiąją koaliciją, K. Nawrockio darbą vertino neigiamai.
Situacija pasikeitė tarp tų, kurie balsavo už opozicines partijas, įskaitant socialiai konservatyvią „Teisės ir teisingumo“ partiją (PiS), kuri per rinkimus palaikė K. Nawrockį, kraštutinių dešiniųjų „Konfederaciją“, ultranacionalistinę „Lenkijos karūnos konfederaciją“ ir kairiąją „Razem“ („Kartu“). Šioje grupėje prezidentas sulaukė 80 proc. teigiamų vertinimų, o neigiamų – tik 16 proc.
Likusioje lenkų grupėje K. Nawrockį teigiamai vertina 53 proc. respondentų, neigiamai – 38 proc.
Sociologijos instituto IBRiS „United Surveys“ apklausoje dalyvavo 1 000 suaugusių Lenkijos gyventojų.
