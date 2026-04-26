Ginkluoti apsaugininkai atidengė ugnį į šaulį, kuris prasiveržė pro saugumo patikrinimo punktą tiesiai prie viešbučio „Hilton“ viešbučio pokylių salės, kurioje buvo susirinkę D. Trumpas, pirmoji ponia Melania Trump, daugybė aukštų vyriausybės pareigūnų ir šimtai kitų svečių.
Pasigirdus šūviams žmonės puolė slėptis po stalais, salę tučtuojau užplūdo slaptosios tarnybos komandos ir išvedė prezidentą ir vyriausybės narius.
Prokurorai pranešė, kad pirmadienį sulaikytam Įtariamajam bus pareikšti kaltinimai dėl šaunamojo ginklo panaudojimo vykdant smurtinį nusikaltimą ir dėl federalinio pareigūno užpuolimo naudojant pavojingą ginklą.
„Vyras su keliais ginklais prasiveržė pro saugumo patikrinimo punktą ir buvo sulaikytas keleto labai drąsių Slaptosios tarnybos narių“, – netrukus po incidento surengtoje spaudos konferencijoje Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.
„Jie mano, kad jis veikė vienas, ir aš taip manau“, – sakė jis, paskelbęs vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip šaulys prabėga pro apsaugą, o sargybiniai išsitraukia ginklus ir atidengia ugnį. Vyras buvo sulaikytas įvykio vietoje.
Pasak D. Trumpo, buvo pašautas vienas pareigūnas, bet jis nebuvo sunkiai sužeistas. Jis pridūrė, kad renginio vieta nebuvo „ypač saugi“.
Skubiai Baltuosiuose rūmuose surengtoje spaudos konferencijoje D. Trumpas teigė iš pradžių manęs, kad triukšmas kilo dėl nukritusio padėklo, kol suprato, kad tai šūviai, ir apibūdino įtariamąjį kaip „pasirengusį tapti žudiku“.
Jis taip pat pareiškė nemanąs, kad incidentas susijęs su JAV ir Irano karu.
JAV lyderis šeštadienį sukritikavo Teherano derybinę poziciją ir atšaukė pasiuntinių vizitą į Pakistaną taikos deryboms su Iranu. Jis paaiškino, kad nėra prasmės „sėdėti ir kalbėti apie nieką“, tačiau pridūrė, kad karas iš karto neatsinaujins.
Baltųjų rūmų korespondentų asociacija (WHCA) renginį, kuris suburia šimtus Vašingtono žurnalistų ir žiniasklaidos vadovų rinkti lėšų stipendijoms ir apdovanojimams organizuoja kasmet.
WHCA sprendimas šiemet pakviest D. Trumpą, nepaisant jo pasikartojančių išpuolių prieš žiniasklaidą, sukėlė pasipiktinimą redakcijose. Šimtai žurnalistų pasirašė atvirą laišką, ragindami dalyvius renginyje tiesiai jam išsakyti kritiką dėl spaudos apribojimų.
Nors Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė pristatoma kaip Amerikos spaudos laisvės šventė, kritikai ją peikia esant JAV politinės žurnalistikos uždaro rato simboliu.
