D. Trumpas paskelbė vaizdo įrašą: užpuolikas bandė prabėgti pro apsaugą

Vaizdo įraše C. T. Allenas bando prabėgti pro teisėsaugos pareigūnus ir JAV Slaptosios tarnybos agentus. Įrašas paskelbtas po incidento, per kurį C. T. Allenas įvardytas kaip įtariamas šaulys.
D. Trumpas, pirmoji ponia Melania Trump ir kiti administracijos nariai buvo staigiai išvesti iš Vašingtono „Hilton“ viešbučio pokylių salės. Svečiai per šokiruojantį incidentą puolė slėptis.
Policijos duomenimis, C. T. Allenas prasiveržė pro apsaugos darbuotojus ir pradėjo šaudyti. Per incidentą buvo pataikyta į Slaptosios tarnybos agentą.
Įtariamąjį pareigūnai sutramdė ir sulaikė. Nė vienas vakarienės svečias nenukentėjo, o renginys vėliau buvo atšauktas.
D. Trumpas platformoje „Truth Social“ pranešė, kad užpuolikas sulaikytas, ir paskelbė nuotrauką, kurioje įtariamasis matomas gulintis ant žemės viešbutyje. Policija nurodė, kad C. T. Allenas buvo ginkluotas šautuvu ir keliais peiliais.
„Atrodo, jie mano, kad jis yra vienišas vilkas, ir aš taip pat taip jaučiu“, – po renginio spaudos konferencijoje sakė D. Trumpas. Jis taip pat pavadino įtariamąjį „sergančiu žmogumi“.
D. Trumpas paskelbė ir stebėjimo kamerų įrašą, kuriame matyti, kaip įtariamasis bėga pro viešbučio saugumo patikros punktą. Prezidentas sakė tai padaręs dėl „skaidrumo“ ir norėdamas parodyti, kaip greitai agentai sureagavo į grėsmę.
Per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas teigė, kad tyrėjai jau vyksta į C. T. Alleno butą. Policija nurodė, kad C. T. Allenas neturi teistumo ir nebuvo Vašingtono teisėsaugos akiratyje.
Kol kas neaišku, kaip įtariamasis galėjo atsinešti ginklą prie renginio vietos. Vašingtono metropolinės policijos vadovas Jeffery W. Carrollas sakė, kad tyrėjai mano, jog C. T. Allenas buvo apsistojęs tame pačiame Vašingtono „Hilton“ viešbutyje, kuriame vyko vakarienė.
Vaizdo įraše matyti, kaip įtariamasis bėga saugumo patikros punkto link ir paleidžia bent vieną šūvį. Buvo pataikyta į Slaptosios tarnybos agentą, o C. T. Allenas toliau bėgo.
Įtariamasis buvo sulaikytas už kadro, tačiau policija teigia, kad jis nebuvo pašautas. Jis buvo sustabdytas dar nepasiekęs pokylių salės, kurioje dalyvavo D. Trumpas ir kiti kabineto nariai.
JAV prokurorė Vašingtone Jeanine Pirro sakė, kad C. T. Allenui pateikiami du kaltinimai. Jam inkriminuojamas šaunamojo ginklo naudojimas smurtinio nusikaltimo metu ir federalinio pareigūno užpuolimas naudojant pavojingą ginklą.
J. Pirro teigė, kad kaltinamasis pirmadienį turėtų stoti prieš federalinį teismą. Jei jis būtų pripažintas kaltu pagal abu kaltinimus, jam grėstų iki 15 metų kalėjimo.
Užpuolimo priežastys šiuo metu nežinomos. J. W. Carrollas atsisakė spėlioti apie motyvą ir sakė, kad dar per anksti žinoti, į ką buvo taikytasi.
Po šaudymo D. Trumpas iškart paskelbė įrašą „Truth Social“. Jis rašė, kad tai buvo „neblogas vakaras Vašingtone“, o Slaptoji tarnyba ir teisėsauga atliko „fantastišką darbą“.