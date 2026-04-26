Pareigūnai kol kas nenustatė nei šaudymo Vašingtono „Hilton“ viešbutyje motyvo, nei taikinio.
Laikinasis Vašingtono policijos vadovas Jeffery Carrollas per spaudos konferenciją sakė, kad įtariamasis bėgo per saugumo patikros punktą pokylių salės kryptimi. Būtent toje salėje D. Trumpas sėdėjo prie pagrindinio stalo.
Tai buvo naujausias atvejis, kai šaulys atsidūrė netoli prezidento. Anksčiau, per 2024 metų rinkimų kampaniją, D. Trumpas patyrė net du pasikėsinimus.
Po šaudymo įtariamajam sulaikytam prezidentas svarstė, kodėl tokie dalykai jam vis kartojasi. „Aš gilinausi į pasikėsinimus ir turiu jums pasakyti, kad labiausiai įtakingi žmonės, žmonės, kurie padaro daugiausia... jie yra tie, kurių siekiama“, – Baltuosiuose rūmuose kalbėjo D. Trumpas.
„Ir nenoriu sakyti, kad jaučiuosi dėl to pagerbtas, bet aš daug padariau“, – pridūrė D. Trumpas. Jis palygino savo situacija su Abrahamo Lincolno, tačiau nepaminėjo Ronaldo Reagano, kuris 1981 metais buvo sužeistas per šaudymą prie to paties viešbučio.
Vaizdo įraše matyti, kaip balandžio 25 dieną D. Trumpas evakuojamas iš Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienės.
„Maniau, kad tai buvo padėklas, bet Melania pasakė, kad tai buvo keistas garsas“, – kalbėjo D. Trumpas.
„Tai buvo gana garsus triukšmas, ir jis skambėjo iš gana toli. Jis dar visai nebuvo pasiekęs tos vietos. Bet tai buvo šautuvas. Ir kai kurie žmonės tai suprato gana greitai. Kiti – ne. Aš stebėjau, kas vyksta. Tikriausiai turėjau slėptis dar greičiau. Manau, Melania labai gerai suprato, kas įvyko. Manau, ji iš karto žinojo, kas įvyko. Ji sakė: „Tai baisus triukšmas.“ Ir mus kartu su kitais žmonėmis išvedė“, – pasakojo D. Trumpas.
Prezidentas sakė besistengiantis negalvoti apie profesinius pavojus, susijusius su prezidento pareigomis.
2024 metų liepą per kampanijos mitingą Pensilvanijoje pasikėsinęs šaulys pataikė į D. Trumpo ausį. Tų pačių metų rugsėjį vienas vyras prie D. Trumpo golfo aikštyno Floridoje, įsirengė snaiperio poziciją, tačiau jį pastebėjo Slaptosios tarnybos agentai.
Nepaisant šių incidentų, D. Trumpas sakė nenorintis į savo darbą žiūrėti per baimės prizmę.
„Tai pavojinga profesija, bet aš į ją taip nežiūriu, – patikino D. Trumpas. – Aš čia tam, kad atlikčiau darbą. Kaip darbo dalis – tai pavojinga – negaliu įsivaizduoti jokios profesijos, kuri būtų pavojingesnė. Bet aš myliu šalį ir labai didžiuojuosi.“
D. Trumpas pajuokavo, kad galbūt nebūtų kandidatavęs, jei būtų žinojęs apie riziką. Tačiau rimtai kalbėdamas jis leido suprasti nenorintis, kad smurto grėsmė pakeistų jo ar kitų žmonių gyvenimą.
Šeštadienį D. Trumpas buvo pasiryžęs tęsti vakarienę. Kai teisėsauga pareiškė, kad renginys negali tęstis, nes patalpos turi būti ištuštintos, prezidentas sakė norintis jį surengti iš naujo per 30 dienų.
„Mes labai norėjome tęsti, nes nemėgstu leisti šiems sergantiems žmonėms, šiems banditams, šiems siaubingiems, siaubingiems žmonėms keisti mūsų gyvenimo audinio“, – kalbėjo D. Trumpas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Ronaldas ReaganasAbrahamas Lincolnas
Rodyti daugiau žymių