D. Trumpas: Vašingtono šaulio manifestas atskleidžia, kad jis nekentė krikščionių

„Jei perskaitysite jo manifestą, bus akivaizdu, kad jis nekenčia krikščionių“, – sakė D. Trumpas televizijos kanalui. Prezidentas nepateikė daugiau detalių apie šį dokumentą.
D. Trumpas užpuoliką apibūdino kaip „nesveiką žmogų“. Pasak jo, šeimos nariai netgi buvo pateikę informaciją saugumo institucijoms apie jo antikrikščioniškas pažiūras.
Šeštadienio vakarą per iškilmingą vakarienę, kurioje dalyvavo sostinės spaudos atstovai, ginkluotas vyras prasiveržė pro saugumo patikros punktą, tačiau buvo neutralizuotas saugumo pajėgų. Buvo paleisti šūviai, o prezidentą asmens sargybiniai nugabeno į saugią vietą.
Generalinis prokuroras Toddas Blanche’as anksčiau teigė, kad įtariamojo motyvas yra tyrimo dalis. Remiantis pirminėmis išvadomis, tyrėjai mano, kad šaulys taikėsi į Trumpo administracijos narius, sakė T. Blanche’as.