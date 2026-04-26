PasaulisĮvykiai

D. Trumpas: Vašingtono šaulio manifestas atskleidžia, kad jis nekentė krikščionių

2026 m. balandžio 26 d. 20:02
Šaulys, surengęs išpuolį per iškilmingą vakarienę Vašingtone, laikėsi antikrikščioniškų pažiūrų, sekmadienį „Fox News“ teigė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Daugiau nuotraukų (3)
„Jei perskaitysite jo manifestą, bus akivaizdu, kad jis nekenčia krikščionių“, – sakė D. Trumpas televizijos kanalui. Prezidentas nepateikė daugiau detalių apie šį dokumentą.
D. Trumpas užpuoliką apibūdino kaip „nesveiką žmogų“. Pasak jo, šeimos nariai netgi buvo pateikę informaciją saugumo institucijoms apie jo antikrikščioniškas pažiūras.
Šeštadienio vakarą per iškilmingą vakarienę, kurioje dalyvavo sostinės spaudos atstovai, ginkluotas vyras prasiveržė pro saugumo patikros punktą, tačiau buvo neutralizuotas saugumo pajėgų. Buvo paleisti šūviai, o prezidentą asmens sargybiniai nugabeno į saugią vietą.
Susiję straipsniai
Aiškėja daugiau šaudynių detalių: mano, kad taikinys – ne tik D. Trumpas

Aiškėja daugiau šaudynių detalių: mano, kad taikinys – ne tik D. Trumpas

Pasaulio lyderių reakcijos į šūvius Baltųjų rūmų spaudos vakarienėje: demokratijoje smurtui ne vieta

Pasaulio lyderių reakcijos į šūvius Baltųjų rūmų spaudos vakarienėje: demokratijoje smurtui ne vieta

Po šaudymo JAV korespondentų vakarienėje K. Kallas pasmerkė „politinį smurtą“

Po šaudymo JAV korespondentų vakarienėje K. Kallas pasmerkė „politinį smurtą“

Generalinis prokuroras Toddas Blanche’as anksčiau teigė, kad įtariamojo motyvas yra tyrimo dalis. Remiantis pirminėmis išvadomis, tyrėjai mano, kad šaulys taikėsi į Trumpo administracijos narius, sakė T. Blanche’as.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAV prezidentas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.