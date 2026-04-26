Baltųjų rūmų pokylyje– šūviai: evakuotas D. Trumpas kreipėsi į žmones, aiškėja detalės apie šaulį

Dėl kilusio pavojaus iš vadinamosios Baltųjų rūmų korespondentų vakarienės buvo evakuoti JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Melania Trump.
Neilgai trukus šūvius paleidęs vyras buvo sulaikytas.
Apie jo sulaikymą paskelbė Federalinis tyrimų biuras (FTB).
Ši prabangi vakarienė – kasmetinis Baltųjų rūmų renginys, skirtas pagerbti Baltųjų rūmų spaudos atstovus.
„The Guardian“ skelbė, kad pasigirdus šūviams žurnalistai slėpėsi po stalais, kilo panika.
Pasirodė pranešimai, kad JAV slaptoji tarnyba išsitraukė ginklus, o iš salės buvo išvesti ir Baltųjų rūmų žurnalistai.
Slaptoji tarnyba pareiškime teigė, kad šaudymo incidentas įvyko netoli pagrindinės viešbučio magnetometro patikros zonos.
Pranešta, kad į vieną slaptosios tarnybos pareigūną pataikė kulka, tačiau ją sulaikė neperšaunama liemenė.
Netrukus D. Trumpas kreipėsi į visuomenę.
Jis gyrė slaptąsias tarnybas
„Tai buvo labai netikėta, bet neįtikėtinai slaptosios tarnybos ir teisėsaugos veiksmai, ir tai buvo renginys, skirtas žodžio laisvei, kuris turėjo suburti abiejų partijų narius su spaudos atstovais. Ir tam tikra prasme taip ir buvo, nes jie ką tik susivienijo. Mačiau kambarį, kuris buvo visiškai susivienijęs“, – sakė D. Trumpas.
Jis pabrėžė, kad ruošėsi pasakyti „pikčiausią ir nemaloniausią kalbą, kokią tik yra sakęs.“
Netrukus ėmė aiškėti ir detalės apie šaulį.
BBC partnerė JAV „CBS News“ praneša, kad įtariamasis, kaip manoma, yra 31 metų vyras iš Torenso, gyvenančio Los Andželo pietvakariniuose priemiesčiuose Kalifornijoje.
Vašingtono meras teigė, kad įtariamasis gydomas netoliese esančioje ligoninėje ir tebėra policijos priežiūroje.
D. Trumpo generalinis prokuroras Toddas Blanche'as sakė, kad jam bus pateikti kaltinimai „labai greitai“.
D. Trumpas jį pavadino ligoniu.
Pokylis įvyks?
Baltuosiuose rūmuose rengtos korespondentų vakarienės prezidentė Weijia Jang salėje pareiškė, kad prezidentas nori perkelti vakarienės laiką per artimiausias 30 dienų.
„Ačiū Dievui, kad visi saugūs, ir ačiū, kad šįvakar susirinkote, – sakė ji – Mes tai padarysime dar kartą.“
Pasak BBC, svečiai spėjo suvalgyti pirmąjį patiekalą.
Kilo panika
Pokylyje buvę „The Guardian“ žurnalistai teigė, kad iš pradžių buvo prieštaringų nuomonių apie tai, ar žiniasklaida ir svečiai turėtų likti patalpoje. Galiausiai visa patalpa ištuštėjo, kai dalyviams buvo pranešta, kad renginys nebus atnaujintas, nuo tribūnos buvo nuimtas prezidento antspaudas.
CNN žurnalistas Wolfas Blitzeris pranešė, kad renginyje matė žmogų su ginklu.
„Mačiau šaulį ant žemės, kai šis pradėjo šaudyti. Policijos pareigūnai jį pargriovė ant žemės“ – sakė jis.
Kas vyko viduje
Pranešama, kad sujudimas kilo, kai svečiai tik pradėjo vakarieniauti. Pasigirdus šūviui salėje tvyrojo įtampa. Žurnalistai laukė, kad sužinotų kas vyksta ir ką daryti toliau, nes patalpoje saugumo sumetimais nebuvo interneto.
Pranešta, kad šaulys bandė prasiveržti pro apsaugą, bėgdamas durų link. Jis šovė į neuniformuotą specialiųjų tarnybų pareigūną.
Vakarienėje dalyvavęs demokratų kongresmenas iš Merilendo Jamie Raskinas sakė, kad niekada nematė šaulio, bet „manau, kad slaptosios tarnybos agentas mane numetė ant žemės ir ant kitų žmonių, o žmonės rėkė ir šaukė“.
„Girdėjau garsų triukšmą, bet nežinau, ar tai buvo žmonių reakcija, ar kažkas išorėje, sunku pasakyti, bet žmonės labai greitai ėmė sakyti, kad tai buvo šūvis, tai buvo šautuvas“, – pridūrė jis – Žmonės buvo išsigandę; dabar atrodo, kad jiems palengvėjo“.
Pasak „The Guardian“, virš viešbučio buvo pakelti sraigtasparniai.
Įtampa – dar iki vakarienės pradžios
Kaip rašė „The Guardian“, šių metų vakarienė jau buvo įtempta dėl D. Trumpo ir aukščiausių jo kabineto narių, įskaitant gynybos sekretorių Pete'ą Hegsethą ir valstybės sekretorių Marco Rubio, dalyvavimo.
Žiniasklaidą nuolat ne tik kritikuojantis, bet ir žeminantis D. Trumpas sutiko dalyvauti šių metų vakarienėje, nors atsisakė dalyvauti praėjusiais metais ir per pirmąją savo kadenciją.
Korespondentų vakarienės tradicija prasidėjo 1921 m., nors prezidento svečio tradicija prasidėjo 1924 m., kai dalyvavo Calvinas Coolidge'as.
„Washington Hilton“ yra tas pats viešbutis, kuriame 1981 m. buvo pašautas ir sunkiai sužeistas Ronaldas Reaganas.
Šeštadienio vakarą paklaustas, ar nerimauja dėl grėsmių jo gyvybei, D. Trumpas, kuris taip pat išgyveno pasikėsinimą nužudyti per savo prezidento rinkimų kampaniją 2024 m., atsakė: „Tai pavojinga profesija“.
Baltieji RūmaiDonaldas Trumpas (Donald Trump)Melania Trump
Rodyti daugiau žymių