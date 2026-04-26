Istorija kartojasi? Vakarienė Vašingtone vyko liūdnai pagarsėjusiame viešbutyje

1981 m. kovo 30 d. Johnas Hinckley Jr. šovė į R. Reaganą, einantį limuzino link po viešbutyje „Washington Hilton“ Konektikuto prospekte pasakytos kalbos.
R. Reaganą į krūtinę sunkiai sužeidė nuo limuzino šono atšokusi kulka: jam lūžo šonkaulis, buvo pradurtas plautis. JAV prezidentas buvo skubiai nugabentas į netoliese esančią George’o Washingtono universitetinę ligoninę. Balandžio 11 d. jis buvo išleistas namo.
Per incidentą taip pat buvo sužeistas Baltųjų rūmų sekretorius spaudai Jamesas Brady, slaptosios tarnybos agentas ir vietos policijos pareigūnas.
J. Brady buvo pažeistos smegenys, jis liko neįgalus visam gyvenimui. Traumos kamavo jį iki pat gyvenimo pabaigos ir prisidėjo prie jo mirties 2014 m.
Kitais metais po šaudynių J. Hinckley buvo pripažintas nekaltu dėl psichinės ligos. Jis buvo paguldytas į griežto saugumo skyrių Vašingtono Šv. Elžbietos ligoninėje, 2016 m. buvo išleistas.
Pasikėsinimo į JAV prezidentą R. Reaganą vietą primena ant viešbučio „Hilton“ pastato esanti lentelė.
Kaip skelbta, per šeštadienį Vašingtone vykusią Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę, kurioje pirmąkart dalyvavo prezidentas Donaldas Trumpas, aidėjo šūviai, buvo sužeistas JAV slaptosios tarnybos agentas. Šaulys buvo sulaikytas.
Ginkluoti apsaugininkai atidengė ugnį į šaulį, kuris prasiveržė pro saugumo patikrinimo punktą tiesiai prie viešbučio „Hilton“ viešbučio pokylių salės, kurioje buvo susirinkę D. Trumpas, pirmoji ponia Melania Trump, daugybė aukšto rango vyriausybės pareigūnų ir šimtai kitų svečių.
Pasigirdus šūviams salę tučtuojau užplūdo slaptosios tarnybos komandos ir išvedė prezidentą su pirmąja ponia ir vyriausybės narius.
Prokurorai informavo, kad pirmadienį įtariamajam bus pareikšti kaltinimai dėl šaunamojo ginklo panaudojimo vykdant smurtinį nusikaltimą ir dėl federalinio pareigūno užpuolimo naudojant pavojingą ginklą.