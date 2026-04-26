Kas žinoma apie šaudymą per D. Trumpo spaudos vakarienę

Kol vis dar aiškėja detalės ir vyksta tyrimas, štai kas žinoma apie šį incidentą:
Kas įvyko pokylių salėje?
Pasak AFP žurnalistų ir kitų liudininkų, šūviai pasigirdo po sveikinimo kalbos per kasmetinę Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienę, vykusią viešbutyje „Washington Hilton“.
Ginkluotos taktinės saugumo pajėgos užėmė pozicijas scenoje, kurioje sėdėjo D. Trumpas kartu su žmona Melania, viceprezidentu J. D. Vance’u ir kitais valdžios atstovais. Jie buvo nedelsiant evakuoti.
Šimtai pokylių salėje buvusių svečių, vilkinčių smokingais ir vakarinėmis suknelėmis, palindo po stalais, o vėliau, atidėjus renginį, išėjo į viešbučio vestibiulį ir į lauką.
Valdžios institucijos pranešė, kad nė vienas iš aukšto rango pareigūnų ir kitų iškilmingos vakarienės svečių nenukentėjo.
Kaip viskas vyko?
Pasak tarnybų, apie 20.36 val. (3.36 val. Lietuvos laiku) „vienas šaulys“ prasiveržė pro viešbučio vestibiulyje įrengtą apsaugos postą, esantį tiesiai priešais pokylių salę, kurioje vyko vakarienė.
D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip įtariamasis veržiasi pro postą ir jį apsupa pareigūnai.
„Jis buvo ginkluotas šautuvu, pistoletu ir keliais peiliais“, – žurnalistams sakė laikinasis Metropoliteno policijos departamento vadovas Jeffery Carrollas.
Teisėsaugos pareigūnai su įtariamuoju apsišaudė ir „sulaikė tą asmenį“.
Uniformuotam Slaptosios tarnybos pareigūnui kulka „pataikė į neperšaunamą liemenę“, jis buvo nugabentas į ligoninę. Jo sveikatos būklė gera, teigė J. Carrollas.
Įtariamasis sužeidimų nepatyrė, bet buvo nuvežtas į ligoninę apžiūrai.
Jis buvo sulaikytas ir pirmadienį bus pristatytas į federalinį teismą.
FTB direktorius Kashas Patelis informavo, kad renginio vietoje buvo rastas ilgas šautuvas ir šovinių tūtelių. Pasako jo, agentūra šiuo metu apklausia liudytojus.
Kas yra įtariamasis?
D. Trumpas pasidalijo įtariamojo šaulio nuotraukomis, kuriose jis be marškinėlių, su antrankiais, guli veidu žemyn ant kiliminės grindų dangos, panašu, viešbučio „Hilton“ viešbučio vestibiulyje.
Tarnybos dar viešai nepatvirtino jo tapatybės, bet JAV žiniasklaida pranešė, kad įtariamasis yra 31-erių Cole’as Tomas Allenas iš Toranso Kalifornijoje.
Pasak AFP fotografo, šeštadienio vakarą prie dviaukščio namo Toranso mieste buvo pastebėti FTB agentai.
Profilyje „LinkedIn“, pavadintame „Cole Allen“, matoma vyro nuotrauka, atrodo, panaši į tą, kurią pasidalijo D. Trumpas.
Socialinių tinklų profilyje teigiama, kad C. Allenas yra mechanikos inžinierius, kompiuterių mokslininkas, žaidimų kūrėjas ir mokytojas.
Asmuo, vardu Cole’as Allenas, 2017 m. baigė Kalifornijos technologijos institutą ir įgijo bakalauro laipsnį, „New York Times“ teigė universitetas.
Korepetitorių paslaugų ir akademinių konsultacijų centras „C2 Education“ 2024 m. gruodį įraše „Instagram“ paskelbė C. Alleną „mėnesio mokytoju“.
Remiantis preliminariais duomenimis, manoma, kad jis buvo šio viešbučio svečias, žurnalistams sakė J. Carrollas.
Pasak pareigūnų, sulaikytasis laikomas vieninteliu įtariamuoju šioje byloje.
JAV prokurorė Jeanine Pirro teigė, kad šiuo metu jam pareikšti du kaltinimai: šaunamojo ginklo panaudojimas vykdant smurtinį nusikaltimą ir federalinio pareigūno užpuolimas panaudojant pavojingą ginklą.
Tyrimo eigoje gali būti pareikšta ir kitų kaltinimų.
„Man susidarė įspūdis, kad jis veikė vienas“, – sakė D. Trumpas, pridūręs, kad įtariamojo motyvai dar nėra aiškūs, tačiau jis mano, kad šaulys buvo „nesveikas“.
Ar buvo saugumo pažeidimų?
Po incidento kilo daug klausimų dėl renginio saugumo ir ginklo įsinešimo į viešbutį.
Vakarienės dalyviai atkreipė dėmesį, kad prie pokylių salės buvo pastatytas magnetometras, bet iki tol ir prie pat viešbučio įėjimo tokio patikrinimo nebuvo.
D. Trumpas iš pradžių pareiškė, kad tai „nėra ypač saugus pastatas“, tačiau vėliau teigė, kad šaulys nepateko į salę, kurioje vyko renginys, ir kad ji buvo „labai, labai saugi“.
Pasak tarnybų, patikros punktas, pro kurį įtariamasis bandė prasiveržti, buvo „prie pat pokylių salės“.
„Kadangi veikė tas patikros punktas, niekas nebuvo sužeistas“, – sakė prokurorė J. Pirro.
„Peržiūrėsime visą viešbučio vaizdo medžiagą ir išsiaiškinsime, kaip ginklas pateko į vidų ir atsidūrė čia“, – pridūrė Carroll.
Pasak D. Trumpo, saugumo tarnybos atliko „kur kas geresnį darbą nei Batleryje“ Pensilvanijos valstijoje, kur į jį per prezidento rinkimų kampanijos mitingą 2024 m. buvo pasikėsinta.