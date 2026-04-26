Pasaulio lyderių reakcijos į šūvius Baltųjų rūmų spaudos vakarienėje: demokratijoje smurtui ne vieta

Šūviai pasigirdo Vašingtono „Hilton“ viešbutyje šeštadienio vakarą, vykstant kasmetinei Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienei. Saugumo pajėgos skubiai išlydėjo D. Trumpą, jo žmoną ir kitus aukšto rango pareigūnus iš pokylių salės. Skelbiama, kad vieną JAV slaptosios tarnybos pareigūną, į kurį pataikė kulka, išgelbėjo neperšaunama liemenė.
Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris sakė, kad jam „be galo palengvėjo“, jog prezidentas, pirmoji ponia ir visi renginio dalyviai yra „saugūs“.
„Esu sukrėstas vaizdų iš vakar Vašingtone vykusios Baltųjų rūmų korespondentų vakarienės“, – rašė jis.
„Išpuoliai prieš demokratines institucijas ar spaudos laisvę turi būti pasmerkti kuo griežčiausiais žodžiais“, – pabrėžė jis.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen taip pat pasmerkė šį išpuolį, pareikšdama, kad „politikoje smurtui niekada nėra vietos“.
Ji sakė jaučianti „palengvėjimą“, kad D. Trumpas, jo žmona ir visi renginio dalyviai yra „saugūs“.
Ispanijos premjeras Pedro Sánchezas, vienas iš didžiausių JAV ir Izraelio karo su Iranu kritikų Europoje, taip pat pasmerkė šaudynes.
Susiję straipsniai
„Smurtas – ne išeitis. Žmonija žengs pirmyn tik per demokratiją, bendrystę ir taiką“, – rašė jis.
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, artimas D. Trumpo sąjungininkas, teigė, kad jis ir jo žmona buvo „sukrėsti pasikėsinimo nužudyti“ D. Trumpą.
„Mums palengvėjo, kad prezidentas ir pirmoji ponia yra saugūs ir tvirti“, – rašė jis ir pagyrė JAV slaptąją tarnybą už „greitą ir ryžtingą“ atsaką.
Kanados ministras pirmininkas Markas Carney, kuris vienas pirmųjų sureagavo į dramatiškus įvykius JAV sostinėje, taip pat išreiškė palengvėjimą, kad visi renginio dalyviai yra saugūs.
„Politiniam smurtui vietos demokratijoje nėra, mintyse esu su visais, kuriuos sukrėtė šis neraminantis įvykis“, – rašė jis.
Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum taip pat išplatino pareiškimą platformoje „X“.
„Smurtas niekada netaps išeitimi“, – rašė ji.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pavadino incidentą nepriimtinu.
„Smurtui nėra vietos demokratijoje“, – E. Macronas rašė „X“.
„Aš visiškai palaikau Donaldą Trumpą“, – pridūrė jis.
Indijos ministras pirmininkas Narendra Modis taip pat pareiškė, kad jam palengvėjo sužinojus, jog prezidentas D. Trumpas, pirmoji ponia ir viceprezidentas yra saugūs ir nenukentėjo.
„Linkiu jiems saugumo ir gerovės. Smurtui demokratijoje nėra vietos ir jis turi būti vienareikšmiškai pasmerktas“, – rašė N. Modi.
Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas parašė, kad jį „giliai sukrėtė nerimą keliantis šaudynių incidentas“.
„Palengvėjo sužinojus, kad prezidentas D. Trumpas, pirmoji ponia ir kiti dalyviai yra saugūs. Mano mintys ir maldos yra su juo ir linkiu jam tolesnio saugumo ir gerovės“, – tinkle „X“ rašė Sh. Sharifas.
