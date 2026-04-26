Po šaudymo JAV korespondentų vakarienėje K. Kallas pasmerkė „politinį smurtą“

2026 m. balandžio 26 d. 11:59
Po šūvių Vašingtone per žiniasklaidos atstovų vakarienę, kurioje dalyvavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovė Kaja Kallas sekmadienį pareiškė, kad „demokratijoje nėra vietos politiniam smurtui“.
K. Kallas sakė, kad jai „palengvėjo“ sužinojus, kad aukų nebuvo.
„Demokratijoje nėra vietos politiniam smurtui. Renginys spaudos laisvei pagerbti niekada neturėtų tapti baimės scena“, – įraše „X“ pabrėžė ji.
Vašingtono viešbutyje „Hilton“ šeštadienio vakarą vykusioje Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienėje dalyvavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas su pirmąja ponia, viceprezidentas ir vyriausybės nariai. Pro apsaugos postą į salę bandęs prasiveržti šaulys sužeidė slaptosios tarnybos agentą, kurį išgelbėjo neperšaunama liemenė.
JAV teisėsaugos institucijos sulaikė įtariamąjį, kuris buvo ginkluotas „šautuvu, pistoletu ir keliais peiliais“. Pirmadienį jam bus pareikšti kaltinimai federaliniame teisme.
