PasaulisĮvykiai

Popiežius: atominė energija turi būti naudojama tik taikiems tikslams

2026 m. balandžio 26 d. 14:25
Popiežius Leonas XIV sekmadienį, minint 40-ąsias Černobylio branduolinės katastrofos metines, paragino atominę energiją naudoti tik taikiems tikslams.
Daugiau nuotraukų (1)
Tragiškas sprogimas sovietmečio gamykloje „paženklino žmonijos sąžinę“ ir „išlieka perspėjimu apie pavojus, kylančius naudojant vis galingesnes technologijas“, pamaldų Vatikane pabaigoje sakė 70 m. amerikietis pontifikas.
„Tikiuosi, kad visais sprendimų priėmimo lygmenimis visuomet vyraus nuovokumas ir atsakomybė, kad visa naudojama atominė energija tarnautų gyvybei ir taikai“, – sakė popiežius.
Černobylyje, dabartinėje Ukrainoje, 1986 m. įvykęs sprogimas buvo didžiausia civilinė branduolinė katastrofa istorijoje.
Susiję straipsniai
D. Trumpas po šūvių Vašingtone: „Kai darai didžiausią įtaką, būtent tavęs ir siekia“

Pasaulio lyderių reakcijos į šūvius Baltųjų rūmų spaudos vakarienėje: demokratijoje smurtui ne vieta

Po šaudymo JAV korespondentų vakarienėje K. Kallas pasmerkė „politinį smurtą“

2005 m. Jungtinių Tautų (JT) ataskaitoje nurodyta, kad trijose labiausiai nuo avarijos nukentėjusiose šalyse patvirtintų ir prognozuojamų mirčių nuo radiacijos poveikio skaičius siekia 4 tūkst. Kitos nevyriausybinės organizacijos ir įstaigos nurodė dar didesnius aukų skaičius.
Su aukštu radiacijos lygiu susidūrė maždaug 600 tūkst. žmonių, dalyvavusių likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius.
PopiežiusPopiežius Leonas XIVVatikanas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.