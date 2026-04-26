Popiežius: atominė energija turi būti naudojama tik taikiems tikslams

Tragiškas sprogimas sovietmečio gamykloje „paženklino žmonijos sąžinę“ ir „išlieka perspėjimu apie pavojus, kylančius naudojant vis galingesnes technologijas“, pamaldų Vatikane pabaigoje sakė 70 m. amerikietis pontifikas.
„Tikiuosi, kad visais sprendimų priėmimo lygmenimis visuomet vyraus nuovokumas ir atsakomybė, kad visa naudojama atominė energija tarnautų gyvybei ir taikai“, – sakė popiežius.
Černobylyje, dabartinėje Ukrainoje, 1986 m. įvykęs sprogimas buvo didžiausia civilinė branduolinė katastrofa istorijoje.
Susiję straipsniai
2005 m. Jungtinių Tautų (JT) ataskaitoje nurodyta, kad trijose labiausiai nuo avarijos nukentėjusiose šalyse patvirtintų ir prognozuojamų mirčių nuo radiacijos poveikio skaičius siekia 4 tūkst. Kitos nevyriausybinės organizacijos ir įstaigos nurodė dar didesnius aukų skaičius.
Su aukštu radiacijos lygiu susidūrė maždaug 600 tūkst. žmonių, dalyvavusių likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius.
