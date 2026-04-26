Šaudynių Vašingtone epicentre – ir lietuvis žurnalistas: „Kelias sekundes visi sustingo“

2026 m. balandžio 26 d. 09:54
Lrytas.lt
Baltųjų rūmų korespondentų vakarienėje Vašingtono „Hilton“ viešbutyje pasigirdus šūviams, tarp svečių salėje buvo ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) žurnalistas Augustinas Šemelis. Jis socialiniame tinkle aprašė kelias panikos minutes.
Vakarienė jau buvo prasidėjusi, o salėje buvo D. Trumpas, J. D. Vance’as, P. Hegsethas ir kiti aukščiausi pareigūnai. Žurnalistas tuo metu sėdėjo prie stalo su kolegomis iš Norvegijos ir Švedijos nacionalinių transliuotojų.
Pasak jo, jų stalas buvo prie vieno iš įėjimų. Būtent iš to įėjimo netikėtai nuaidėjo garsūs šūviai.
„Iš garso pasirodė, kad visai prie pat“, – rašė žurnalistas. Jo teigimu, kelias sekundes visi salėje sustingo.
Tada per visą salę nuvilnijo kelias sekundes uždelsta panikos banga. Žurnalistas pasakojo, kad kartu su kitais krito slėptis po stalu.
„Man atrodė, kad užpuolikas įsiverš pro tą įėjimą, šūviai girdėjosi iš ten“, – rašė jis. Iš savo vietos jis matė, kaip specialiosios pajėgos evakuoja D. Trumpą.
Žurnalistas taip pat paskelbė vaizdo įrašą, padarytą praėjus maždaug minutei ar kelioms po šūvių. Jo teigimu, aplink buvę kolegos staiga vėl paragino slėptis.
Baltųjų rūmų pokylyje – šūviai: evakuotas D. Trumpas kreipėsi į žmones, aiškėja naujos detalės apie šaulį

Užfiksavo, kaip po šūvių evakuojamas D. Trumpas: vaizdo įraše – chaosas ir baimė

D. Trumpas kreipėsi į tautą po šūvių Baltuosiuose rūmuose ir pateikė daugiau detalių

„Vaizdo įrašo viduryje, esant po stalu, atrodo, vėl girdisi šūviai, tik jau tolimesni“, – rašė žurnalistas.
