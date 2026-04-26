Tyrėjai atskleidė šaulio planą: norėjo nužudyti D. Trumpą ir tam ruošėsi kelerius metus

Incidentas įvyko viename Vašingtono viešbutyje, kur vyko renginys. D. Trumpą Slaptosios tarnybos agentai skubiai išvedė iš pokylių salės. Vėliau prezidentas paviešino stebėjimo kamerų įrašą, kuriame matyti, kaip ginkluotas asmuo mėgina pralėkti pro saugumo patikros punktą.
Po trumpo susišaudymo su apsaugos pareigūnais įtariamasis buvo sulaikytas įvykio vietoje. Šiuo metu jis apklausiamas, o artimiausiu metu turėtų stoti prieš teismą.
D. Trumpas taip pat pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti antrankiais surakintas įtariamasis, gulintis ant viešbučio grindų.
Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė su D.Trumpu baigėsi šūviais: ginkluotas vyras prasiveržė pro apsaugą
Laikinasis JAV generalinis prokuroras Toddas Blanche’as televizijos CBS laidoje „Face the Nation“ teigė, kad pirminiai duomenys rodo, jog užpuolikas galėjo taikytis į administracijos narius.
„Remdamiesi labai preliminaria informacija apie įvykį, manome, kad jo taikinys buvo administracijos nariai“, – sakė T. Blanche’as.
Susiję straipsniai
Pasak jo, įtariamasis kol kas atsisako aktyviai bendradarbiauti su tyrėjais. Tikimasi, kad jam oficialūs kaltinimai bus pareikšti artimiausiu metu Vašingtono federaliniame teisme.
Pareigūnai kol kas neturi aiškių duomenų apie išpuolio motyvus. Nustatyta, kad vyras buvo ginkluotas šratiniu šautuvu, pistoletu ir keliais peiliais. Jis buvo apsistojęs „Washington Hilton“ viešbutyje, kuriame ir vyko iškilminga vakarienė.
Tyrėjų duomenimis, įtariamasis į Vašingtoną atvyko traukiniu – pirmiausia iš Los Andželo į Čikagą, o vėliau iš Čikagos į JAV sostinę. Manoma, kad ginklus jis įsigijo per pastaruosius kelerius metus.