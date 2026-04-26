PasaulisĮvykiai

Tyrėjai atskleidė šaulio planą: norėjo nužudyti D. Trumpą ir tam ruošėsi kelerius metus

2026 m. balandžio 26 d. 22:30
Lrytas.lt
Ginkluotas vyras, bandęs įsiveržti į iškilmingą vakarienę, kurioje dalyvavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, planavo nužudyti šalies vadovą ir kitus aukščiausio rango pareigūnus. Apie tai sekmadienį pranešė tyrėjai.
Daugiau nuotraukų (23)
Incidentas įvyko viename Vašingtono viešbutyje, kur vyko renginys. D. Trumpą Slaptosios tarnybos agentai skubiai išvedė iš pokylių salės. Vėliau prezidentas paviešino stebėjimo kamerų įrašą, kuriame matyti, kaip ginkluotas asmuo mėgina pralėkti pro saugumo patikros punktą.
Po trumpo susišaudymo su apsaugos pareigūnais įtariamasis buvo sulaikytas įvykio vietoje. Šiuo metu jis apklausiamas, o artimiausiu metu turėtų stoti prieš teismą.
D. Trumpas taip pat pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti antrankiais surakintas įtariamasis, gulintis ant viešbučio grindų.

Laikinasis JAV generalinis prokuroras Toddas Blanche’as televizijos CBS laidoje „Face the Nation“ teigė, kad pirminiai duomenys rodo, jog užpuolikas galėjo taikytis į administracijos narius.
„Remdamiesi labai preliminaria informacija apie įvykį, manome, kad jo taikinys buvo administracijos nariai“, – sakė T. Blanche’as.
Pasak jo, įtariamasis kol kas atsisako aktyviai bendradarbiauti su tyrėjais. Tikimasi, kad jam oficialūs kaltinimai bus pareikšti artimiausiu metu Vašingtono federaliniame teisme.
Pareigūnai kol kas neturi aiškių duomenų apie išpuolio motyvus. Nustatyta, kad vyras buvo ginkluotas šratiniu šautuvu, pistoletu ir keliais peiliais. Jis buvo apsistojęs „Washington Hilton“ viešbutyje, kuriame ir vyko iškilminga vakarienė.
Tyrėjų duomenimis, įtariamasis į Vašingtoną atvyko traukiniu – pirmiausia iš Los Andželo į Čikagą, o vėliau iš Čikagos į JAV sostinę. Manoma, kad ginklus jis įsigijo per pastaruosius kelerius metus.
pasikėsinimasDonaldas Trumpas (Donald Trump)JAV prezidentas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.