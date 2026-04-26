Užfiksavo, kaip po šūvių evakuojamas D. Trumpas: vaizdo įraše – chaosas ir baimė

2026 m. balandžio 26 d. 09:25
Lrytas.lt
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas buvo skubiai išvestas į saugią vietą iš Baltųjų rūmų korespondentų vakarienės, kai renginio vietoje pasigirdo šūviai.
JAV prezidentas ir pirmoji ponia Melania Trump buvo pastebėti kalbantis Vašingtono „Hilton“ viešbutyje, kai apie 20.30 val. vietos laiku, arba 1.30 val. Jungtinės Karalystės laiku, juos nutraukė sąmyšis.
Vaizdo įraše matyti, kaip D. Trumpas išvedamas nuo pagrindinės scenos. Pranešama, kad užpuolikas ugnį atidengė netoli įėjimo į pokylių salę.
Teisėsauga įtariamąjį greitai sulaikė. Sulaikytas vyras, kurio atvaizdu D. Trumpas pasidalijo internete, įvardytas kaip 31 metų Cole’as Thomasas Allenas iš Toranso, Kalifornijos.
Manoma, kad C. T. Allenas buvo viešbučio svečias. Policija pranešė, kad užpuolikas turėjo šautuvą, pistoletą ir kelis peilius.
D. Trumpas sakė, kad vienas pareigūnas buvo kliudytas, tačiau jį išgelbėjo neperšaunama liemenė. Po incidento grįžęs į Baltuosius rūmus, prezidentas surengė spaudos konferenciją.
D. Trumpas užpuoliką pavadino „vienišu pamišėliu“. Jis taip pat sakė iš pradžių pamanęs, kad šūvių garsas buvo nukritęs padėklas.
Pasak D. Trumpo, M. Trump tada jam pasakė, kad tai skamba kaip „blogas“ garsas. Įtariamasis pirmadienį turėtų stoti prieš federalinį teismą.
