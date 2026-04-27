„Įmonės turėtų mokėti žmonėms“: D. Trumpas ėmė girtis neįmanomais rezultatais

Sveikatos sekretorius šia tema kalbėjo liudydamas Senato finansų komitete. Demokratų partijos deleguota senatorė Elizabeth Warren paprašė, kad jis palygintų receptinio vaisto „Protonix“ kainą, kurį galima įsigyti federalinės valdžios valdomoje svetainėje „TrumpRx“, su šio vaisto generinio atitikmens kaina, kuris parduodamas „Costco“ parduotuvėse.
Senatorė sukritikavo D. Trumpo dažnai išpūstus ir matematiškai neįmanomus teiginius, kad „TrumpRx“ svetainėje receptiniai vaistai parduodami su 400–1,5 tūkst. procentų nuolaidomis.
„Tai reikštų, kad įmonės turėtų mokėti žmonėms už jų vaistų vartojimą“, – sakė ji.
D. Trumpas nori vieningo atsako į Irano paliaubų pratęsimą: blokada visiškai smaugia šalies ekonomiką
R. F. Kennedy užuot atsakinėjęs į klausimą apie vaistų kainas ėmė ginti D. Trumpo klaidingus skaičiavimus.
„Jeigu turite 600 JAV dolerių kainuojantį vaistą ir sumažinate jo kainą iki 10 dolerių, tai yra 600 procentų sumažinimas“, – Kongreso posėdžio metu sakė R. F. Kennedy.
NYT atkreipia dėmesį, kad tai matematiškai netikslu. Kainos sumažinimas nuo 600 iki 10 dolerių reikštų kiek didesnę nei 98 proc. nuolaidą. Pabrėžiama, kad nuolaida negali būti didesnė nei 100 proc., nes tokiu atveju kaina sumažėtų iki nulio arba susidarytų įspūdis, kad įmonės moka žmonėms pinigus, jog šie pirktų jų produktus.
Susiję straipsniai
JAV prezidentas matematiškai netikslius teiginius apie vaistų kainas pradėjo skleisti tada, kai ėmė reklamuoti „TrumpRx“ paslaugas. Dar pernai buvo skelbta apie susitarimus su farmacijos įmonėmis siekiant sumažinti kai kurių vaistų kainas. Netrukus po to JAV prezidentas užsipuolė žiniasklaidos priemones, kurios nepakartojo jo teiginių, arba skelbė, kad jie klaidingi.
„Aš sumažinau vaistų kainas labiausiai per visą istoriją, bet šie žmonės vis tiek nenori apie tai kalbėti“, – sausio mėnesį skundėsi D. Trumpas.
Vėliau jis nebebuvo toks užtikrintas ir sakė, kad kainų sumažėjimas priklauso nuo to, kaip tai skaičiuojama.
„Galima sakyti, kad jos sumažėjo 80 procentų arba 1 000 procentų. Galima sakyti, ką nori“, – sakė JAV prezidentas.
Šių metų kovą D. Trumpas vėl skleidė klaidinančią informaciją apie nuolaidas vaistams.
„Sumažinome vaistų kainas 50, 60, 70, 80 ir 90 procentų. Bet yra ir kitas būdas skaičiuoti – galima sakyti, priklausomai nuo to, kaip suformuluosite teiginį, kad (kainos mažėjo – ELTA) 400, 500, 600, 700 procentų. Niekas nėra matęs nieko panašaus“ , – sakė jis.
Tuo metu trečiadienį senatorė E. Warren ir kiti demokratai spaudė R. F. Kennedy atskleisti, kiek žmonės iš tikrųjų gali sutaupyti naudodamiesi „TrumpRx“ paslaugomis. Politikai davė pavyzdžių, kai vaistų galima įsigyti pigiau parduotuvėse, pavyzdžiui, „Costco“.
Demokratai teigia, kad daliai farmacijos bendrovių buvo suteiktos importo muitų lengvatos mainais už vaistų įtraukimą į „TrumpRx“ svetainę, nors kainos po to iš esmės nesumažėjo. Sveikatos sekretorius aiškino, esą įmonių atleidimas nuo importo muitų priklauso nuo įsipareigojimų vykdyti gamybą JAV, o Kongresas turi daugiau galimybių derėtis dėl kainų, nei JAV sveikatos departamentas.
Leidinys „Axios“ praneša, kad Ronas Wydenas ir kiti Demokratų partijos senatoriai siekia priimti įstatymą, kuris įpareigotų atskleisti prezidento administracijos konfidencialius „labiausiai palankios šalies“ susitarimus su 16 farmacijos bendrovių. Nerimaujama, kad šie susitarimai gali būti palankesni vaistų gamintojams, o ne vartotojams.
