A. Stubbas pateikė niūrią prognozę dėl taikos susitarimo Ukrainoje

Savo kalboje Suomijos lyderis pareiškė, kad nemato jokių požymių, jog Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas būtų pasirengęs bent kokioms nors nuolaidoms.
„Aš tiesiog neįsivaizduoju, kad Putinas galėtų pakeisti savo nuomonę. Keletą mėnesių buvau optimistiškai nusiteikęs ir dirbau šia linkme, bet galiausiai paaiškėjo, kad tai buvo klasikinė Rusijos vilkinimo taktika“, – pareiškė A. Stubbas.
Atsakydamas į klausimą apie NATO saugumo garantijas Ukrainai, A. Stubbas pasakė, kad šiuo metu patikimiausia garantija Ukrainai – jos pačios kariuomenė.
„Manau, kad patikimiausia saugumo garantija, kurią šiuo metu turi Ukraina, yra 800 tūkst. gerai ginkluotų karių ir gebėjimas šiuolaikiniame kare kariauti taip, kaip jokia kita NATO narė“, – pažymėjo jis.
Suomijos prezidentas pabrėžė, kad situacija iš esmės pasikeitė ir „europiečiai turi suprasti, kad Ukrainos jiems reikia labiau nei Ukrainai – mūsų“.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Ukraina yra pasirengusi trišalėms deryboms su JAV ir Rusija dėl karo pabaigos, ir toks susitikimas galėtų įvykti Azerbaidžane. Tuo pačiu jis pabrėžė, kad tai įmanoma tik tuo atveju, „jei Rusija bus pasirengusi diplomatijai“.
Be to, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasakojo kalbėjęsis su Volodymyru Zelenskiu ir Vladimiru Putinu. Jis pareiškė, kad karą užbaigti trukdo jųdviejų neapykanta. Tuo pačiu metu Baltųjų rūmų vadovas išreiškė įsitikinimą, kad Ukrainoje pavyks pasiekti taiką.
SuomijaUkrainaAlexanderis Stubbas
Rodyti daugiau žymių