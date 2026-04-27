Albanijoje prasidėjo korupcija kaltinamo buvusio prezidento teismas

I. Meta, jo buvusi žmona, buvusi uošvė ir dar du asmenys kaltinami „pasyvia korupcija, pinigų plovimu ir melagingu turto deklaravimu“.
Buvęs valstybės veikėjas sulaikytas nuo 2024 m. spalio, kai grįžo į šalį iš Kosovo.
Jis kaltinamas su korupcija susijusiais nusikaltimais, kurie, kaip įtariama, buvo vykdomi ne vienus metus, pradedant dar 2010-aisiais, jam einant ekonomikos ministro pareigas, tačiau savo kaltę neigia. 57 metų vyras teigia, kad jam metami kaltinimai yra „grynai politiniai“.
Prasidėjus teismo procesui, I. Meta, stovėjęs teisme įrengtoje stiklinėje kabinoje, paprašė, kad posėdžiai būtų transliuojami tiesiogiai.
„Iš pagarbos piliečiams, kuriems pasiaukojamai tarnavau, viešai prašau, kad specialusis teismas užtikrintų tiesioginę viso šio teismo proceso transliaciją“, – sakė jis.
I. Meta, kadaise buvęs E. Ramos sąjungininkas, po komunizmo žlugimo 1991 m. užėmė aukščiausius postus šalyje.
Jis buvo išrinktas į parlamentą 1992 m., 1999–2002 m. ėjo ministro pirmininko pareigas, taip pat dirbo kituose svarbiuose postuose. 2017 m. buvo išrinktas prezidentu – iš esmės formalios pareigos – ir 2022 m. baigė kadenciją.
Virtinė korupcijos bylų Albanijoje buvo iškelta aukšto rango politikams iš įvairių partijų.
Atskirai teisiamas buvęs ministras pirmininkas Salis Berisha, buvusiai E. Ramos vicepremjerei Belindai Balluku taip pat pateikti įtarimai korupcija.
Kova su korupcija yra viena iš svarbiausių Albanijos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų.
Kitas teismo posėdis vyks gegužės 11 d.