Dar viena mirtis Rusijoje: neaiškiomis aplinkybėmis žuvo buvęs „Yandex“ vadovas

Kaip praneša „V1.ru“, remdamasis šaltiniais, S. Loiterio kūnas buvo atpažintas tarp trijų žuvusių žvejų, apie kurių dingimą sužinota praėjusios savaitės pabaigoje.
Kartu su juo nuskendo Volgogrado nekilnojamojo turto vystytojas Sergejus Nazarovas, kurio kūnas dar nerastas, taip pat verslininko asmeninis vairuotojas Igoris Prochorovas. I. Prochorovo kūnas buvo aptiktas pirmasis.
„Buvo nustatyta, kad mirusiajam sužalota galva. Preliminariai – arba valtis apsivertė, arba jis į kažką atsitrenkė“, – sakė leidinio „V1.ru“ šaltinis.
Kremliaus propagandistas užsipuolė G. Meloni: išvadino žvėrimi ir gėda žmonijai
Šis epizodas papildo po plataus masto karo su Ukraina pradžios Rusijoje fiksuojamą aukščiausio lygio vadovų ir verslininkų mirčių virtinę.
„The Moscow Times“ pažymi, kad S. Loiteris tapo mažiausiai dvidešimtuoju aukščiausio lygio vadovu, žuvusiu Rusijoje paslaptingomis aplinkybėmis nuo karo pradžios.
Dalies jų mirties priežastys liko nežinomos. Skelbiama, kad 2022 m. paslaptingų mirčių skaičius pasiekė aukščiausią tašką.
Susiję straipsniai
Tačiau mirtys tęsiasi ir pastaruoju metu. 2024 m. spalį buvęs „Norilskij nikel“ direktoriaus pavaduotojas Michailas Rogačiovas iškrito pro savo buto langą.
2025 m. liepą iš 17-ojo aukšto pastate prie Rubliovo plento iškrito bendrovės „Transneft“ viceprezidentas Andrejus Badalovas.
Praėjusį rugsėjį buvo rastas kalio ir magnio druskų gavybos bendrovės „K-Potash Service“ direktoriaus Aleksejaus Sinicyno kūnas be galvos.
Rugpjūtį pranešta apie bendrovės „Uralkalij“ direktorių valdybos pirmininko Dmitrijaus Osipovo ir didžiausios Rusijos nekilnojamojo turto plėtotojos „Samoliot“ įkūrėjo bei pagrindinio akcininko Michailo Kenino mirtį.
