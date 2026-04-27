Paviešino į D. Trumpą pasikėsinusio šaulio laišką: kreipėsi į šeimos narius

31 metų Cole'as Tomas Allenas iš Kalifornijos Torrance’o, dirbęs mokytoju ir inžinieriumi, buvo sulaikytas federalinių pareigūnų netoli pilnos žmonių salės „Washington Hilton“ viešbutyje, kur tuo metu vyko vakarienė, kurioje dalyvavo Donaldas Trumpas ir kiti Baltųjų rūmų pareigūnai bei žurnalistai.
Pareigūnų duomenimis, C. T. Allenas buvo ginkluotas šautuvu, pistoletu ir peiliais, kai pralaužė saugumo patikros punktą ir nubėgo link salės, kur vyko renginys. Jis apsikeitė šūviais su teisėsauga, o galiausiai buvo pargriautas ant žemės ir sulaikytas.
Laikinai einantis generalinio prokuroro pareigas Toddas Blanche’as sekmadienį laidoje „Meet the Press“ teigė, kad, pareigūnų manymu, įtariamasis traukiniu keliavo iš Los Andželo į Čikagą, o iš ten – į Vašingtoną, kur pastarąsias vieną ar dvi dienas apsistojo viešbutyje, kuriame vyko vakarienė.
Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė su D.Trumpu baigėsi šūviais: ginkluotas vyras prasiveržė pro apsaugą
Likus kelioms akimirkoms iki išpuolio, C. T. Allenas išsiuntė laišką artimiesiems, kuriame atsiprašė tėvų, kolegų, mokinių, praeivių ir kitų žmonių už tai, ką ketino padaryti.
Sveiki visi! Matyt, šiandien daugelį iš jūsų nustebinau. Pirmiausia norėčiau atsiprašyti visų, kurių pasitikėjimu piktnaudžiavau. Atsiprašau savo tėvų už tai, kad pasakiau, jog turiu pokalbį dėl darbo, nenurodydamas, kad tai buvo dėl laidos „Most Wanted“ (liet. „Ieškomiausi“).
Atsiprašau savo kolegų ir studentų už tai, kad pasakiau, jog turiu skubių asmeninių reikalų (kai kas nors tai skaitys, man tikriausiai tikrai reikės vykti į skubios pagalbos skyrių, bet vargu ar tai galima pavadinti ne savęs pačios sukeltu būklės pablogėjimu).
Atsiprašau visų žmonių, su kuriais keliavau, visų darbuotojų, kurie padėjo man su bagažu, ir visų kitų viešbutyje buvusių žmonių, kurie nebuvo mano taikiniai, bet kuriuos aš pastačiau į pavojaus situaciją.
Atsiprašau visų, kurie buvo išnaudoti ir (arba) nužudyti, visų tų, kurie kentėjo, kol aš siekiau savo tikslo, ir visų, kurie gali kentėti ir po to, nepriklausomai nuo mano sėkmės ar nesėkmės. Nesitikiu atleidimo, bet jei būčiau matęs kitą būdą priartėti taip arti, būčiau juo pasinaudojęs. Dar kartą nuoširdžiai atsiprašau“, – rašė šaulys.
Laiške jis kritikavo D. Trumpą, nors jo tiesiogiai neįvardijo.
„Aš nebesu pasiruošęs leisti pedofilui, prievartautojui ir išdavikui sutepti mano rankas savo nusikaltimais“, – priduriama C.T. Alleno žinutėje.
„Siekiant sumažinti aukų skaičių, aš taip pat naudosiu šratus, o ne kulkas (jos mažiau prasiskverbia per sienas), – tęsiama žinutėje. – Aš vis tiek eičiau kiaurai per beveik visus čia esančius, kad pasiekčiau tikslus, jei tai būtų absoliučiai būtina (remiantis tuo, kad dauguma žmonių „pasirinko“ dalyvauti pedofilo, prievartautojo ir išdaviko kalboje, todėl yra bendrininkai), bet aš tikrai tikiuosi, kad to neprireiks.“
Jis taip pat užsiminė apie, jo nuomone, nepakankamą viešbučio saugumą. Jis taip pat aprašė savo „numatytas kovos taisykles“, teigdamas: „Administracijos pareigūnai (išskyrus poną K. Patelį) yra taikiniai, prioritetas nuo aukščiausio rango iki žemiausio.“
Manoma, kad jis turėjo omenyje Federalinio tyrimų biuro direktorių Kashą Patelį. Vėliau jis pridūrė: „Jaučiu pyktį galvodamas apie viską, ką ši administracija padarė.“
Pasak aukšto rango administracijos pareigūno, gavęs šį laišką įtariamojo brolis kreipėsi į Naujojo Londono policijos departamentą Konektikuto valstijoje. Policija patvirtino, kad šeštadienį apie 22 val. 49 min., praėjus kiek daugiau nei dviem valandoms po šaudymo, su jais susisiekė asmuo, išreiškęs susirūpinimą dėl įvykio, ir ši informacija buvo perduota federalinei teisėsaugai.
Įtariamojo sesuo po išpuolio informavo Slaptąją tarnybą ir Montgomerio apygardos policiją, kad jos brolis buvo linkęs į radikalius pasisakymus ir anksčiau buvo užsiminęs apie planą padaryti „kažką“, kas, jo manymu, išspręstų šiuolaikinio pasaulio problemas.
Taip pat nustatyta, kad „Bluesky“ socialinio tinklo paskyra, kuri, kaip manoma, priklauso C. T. Allenui ir buvo patikrinta „NBC News“, turėjo neseniai paskelbtų ar pasidalytų įrašų, kritikuojančių D. Trumpą, jo administracijos politiką, JAV karą su Iranu bei Rusijos karą Ukrainoje.
Parengta pagal „NBC News“ ir „KTLA“ inf.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Pasikėsinimas į Donaldą TrumpąJAV
Rodyti daugiau žymių