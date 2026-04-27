Po pasikėsinimo į D. Trumpo gyvybę – Kinijos reakcija

Pekinas pareiškė, kad griežtai nepritaria neteisėtam smurtui ir jį smerkia.
„Kinija atidžiai stebi šį šaudymo incidentą. Mes nuosekliai pasisakome prieš neteisėto smurto aktus ir juos smerkiame“, – spaudos konferencijoje sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Jianas.
Taip pat primenama, kad D. Trumpas planuoja gegužės 14–15 dienomis apsilankyti Pekine ir susitikti su Xi Jinpingu. Tai būtų pirmasis jo vizitas šalyje per pastaruosius aštuonerius metus.
Susiję straipsniai
Šaudymas įvyko balandžio 26-osios naktį viešbutyje „Washington Hilton“ per oficialią vakarienę, kurioje dalyvavo JAV prezidentas ir žiniasklaidos atstovai. Šaulys pateko į pastatą ir pradėjo šaudyti, todėl specialiosios tarnybos skubiai evakavo D. Trumpą ir kitus aukšto rango pareigūnus.
Per incidentą buvo sužeistas vienas pareigūnas, tačiau dėl dėvėtos neperšaunamos liemenės jo gyvybei pavojus negresia. Užpuolikas buvo operatyviai sulaikytas įvykio vietoje.
