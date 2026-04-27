Rusija nori susigrąžinti viską, ką turėjo SSRS laikais: NATO admirolas paaiškino, kur slypi grėsmė

Pasak G. C. Dragone, Rusija ir toliau didins savo karinę galią, o įvairios hibridinės ir netradicinės grėsmės jau vyksta ir nesiliaus ateityje. Jis buvo paklaustas, ar egzistuoja trumpalaikės ar vidutinės trukmės tiesioginės grėsmės Europai, įskaitant galimą invaziją pagal 2022 metų Ukrainos scenarijų.
„Galima tikėtis, kad Rusija sieks susigrąžinti tai, ką anksčiau valdė, turiu omenyje laikotarpį iki Sovietų Sąjungos žlugimo. Todėl palieku jums patiems suprasti, kas gali tapti taikiniu“, – teigė G. C. Dragone.
Paklaustas, ar tai reiškia Baltijos šalis, jis atsakė, kad tai gali būti „ne tik jos“. Admirolas pabrėžė, kad NATO orientuojasi į visapusišką gynybą ir atgrasymą visomis kryptimis.
„Mes esame Arkties regione, Rytuose ir atidžiai stebime situaciją Pietuose“, – sakė G. C. Dragone. Jis pridūrė, kad Baltijos šalys pačios geriausiai vertina situaciją vietoje.
„Manau, būtent jos geriausiai jaučia situaciją, todėl jomis pasitikiu. Tai žmonės, kurie tiesiogiai stebi įvykių raidą, jie yra fronto linijoje. Niekas negali suteikti tikslesnių patarimų ar informacijos nei jie“, – pažymėjo G. C. Dragone.
Parengta pagal "Unian" inf.
