Tragedija Kolumbijoje: per bombos sprogdinimą žuvo 19 žmonių

Vietos žiniasklaida pranešė, kad Kaukos provincijoje judrioje gatvėje buvo susprogdintas sprogstamasis cilindras. Gubernatoriaus socialiniame tinkle X paskelbtose nuotraukose matyti didelė žala, padaryta mikroautobusui ir dar kelioms transporto priemonėms.
Daugiau nei 48 žmonės buvo sunkiai sužeisti, įskaitant penkis nepilnamečius, parašė Octavio Guzmánas. Gubernatorius tragedija pavadino incidentą ir perspėjo apie „terorizmo eskalaciją“ bei paragino vyriausybę imtis ryžtingų veiksmų.
Kaukoje paskelbtas trijų dienų gedulas. Nacionalinis teisinės medicinos institutas pranešė, kad kelios specialistų komandos dirba, kad nustatytų aukų tapatybę.
Laikraštis „El Tiempo“, remdamasis liudytojais, pranešė, kad ginkluoti vyrai gatvėje sustabdė ir blokavo transporto priemones.
Prezidentas Gustavo Petro pavadino kaltininkus „teroristais, fašistais ir narkotikų prekeiviais“ bei kaltino kitamanius iš buvusios partizanų grupuotės FARC, atmetusios 2016 m. taikos susitarimą.
Gynybos ministras Pedro Sánchezas taip pat priskyrė išpuolį tokioms grupuotėms. „Mes nepasiduosime – stiprinsime operacijas, kol jų nesunaikinsime“, – parašė jis socialiniame tinkle X.
Taip pat buvo paskelbtas atlygis už informaciją apie įtariamus kaltininkus.
Kolumbija dešimtmečius kentėjo nuo pilietinio karo tarp kairiųjų sukilėlių, dešiniųjų sukarintų grupuočių ir kariuomenės. Nepaisant 2016 m. taikos susitarimo su FARC, kai kurias šalies dalis vis dar kontroliuoja ginkluotos grupuotės, jo nepripažinusios. Jos išsilaiko daugiausia iš narkotikų kontrabandos ir kito nelegalaus verslo.
Išpuolis įvykdytas saugumo padėčiai Kolumbijoje esant įtemptai prieš prezidento rinkimus gegužės 31 dieną. Saugumo padėtis yra vienas iš pagrindinių rinkimų kampanijos klausimų.