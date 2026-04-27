Vyras, šaudęs per korespondentų vakarienę, apkaltintas pasikėsinimu nužudyti D. Trumpą
2026 m. balandžio 27 d. 21:30
Vyras, kaltinamas šaudymu per korespondentų vakarienę, kurioje dalyvavo ir prezidentas Donaldas Trumpas, pirmadienį buvo atvesdintas į teismą ir ten jam pateikti kaltinimai dėl bandymo nužudyti prezidentą ir dėl dar dviejų nusikaltimų, susijusių su šaunamaisiais ginklais.
31 metų Cole‘ui Allenui gresia kalėjimo iki gyvos galvos bausmė, jei jis bus pripažintas kaltu dėl bandymo nužudyti D. Trumpą praėjusį šeštadienį, iškilmingos Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienės Vašingtone metu.