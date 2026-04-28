Baimė dėl pasikėsinimo į D. Trumpą pakurstė inscenizuoto sąmokslo teoriją

Šeštadienį D. Trumpas ir jo administracijos aukščiausi pareigūnai buvo evakuoti iš žiniasklaidos renginio Vašingtone, kai prie pobūvių salės nuaidėjo šūviai. Tai buvo jau trečias per dvejus metus pasikėsinimas nužudyti respublikoną.
Naujienų agentūros AFP faktų tikrintojai aptiko virtinę įrašų socialiniuose tinkluose iš D. Trumpui priešiškų paskyrų, platinančių nepagrįstą teoriją, kad Baltieji rūmai surežisavo šaudymą, siekdami nukreipti dėmesį nuo nepalankių naujienų, įskaitant apie nepopuliarų JAV ir Izraelio karą su Iranu.
Pasak dezinformacijos stebėsenos agentūros „NewsGuard“, šį teiginį platinantys įrašai per dvi dienas po šaudynių vien Elono Musko platformoje X sulaukė 80 mln. peržiūrų. Daugelyje tų pačių paskyrų anksčiau buvo teigiama, kad 2024 m. du pasikėsinimai Pensilvanijoje ir Floridoje nužudyti D. Trumpą irgi buvo surežisuoti.
Paviešintas prieš šaudynes pasakytas J. Kimmelio pokštas apie M. Trump: „Švyti tarsi našlė"
Šis naratyvas daugiausia kilo iš kairiųjų sąmokslo judėjimo, kurį tyrėjai vadina „BlueAnon“ – tai užuomina į dešiniųjų „QAnon“ kultą.
„Daugelis D. Trumpui priešiškų paskyrų, nepagrįstai teigiančių, kad šaudymas per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę buvo surežisuotas, paskelbė tokius pačius teiginius ir po 2024 m. pasikėsinimų nužudyti“, – sakė Sofia Rubinson iš „NewsGuard“.
Jos teigimu, kai kuriuose įrašuose tie ankstesni incidentai cituojami kaip „įrodymas“, kad šaudymų inscenizavimas yra D. Trumpo strategijos dalis – siekiant sukelti užuojautą ir atitraukti dėmesį nuo nepalankių pranešimų žiniasklaidoje.
Susiję straipsniai
Neapykantos kultas
Sparčiai besivystančios naujienos, tokios kaip apie šaudymus, dažnai sukelia įnirtingą naujos informacijos paiešką socialinėje žiniasklaidoje ir dažnai leidžia plisti melams bei didina painiavą internete.
Nėra jokių įrodymų, kad D. Trumpo administracija surežisavo šeštadienio išpuolį. Baltieji rūmai pirmadienį dėl šaudymo apkaltino tai, ką pavadino „kairiųjų neapykantos kultu“, o 31 metų įtariamasis Cole'as Allenas už pasikėsinimą nužudyti D. Trumpą gali būti nuteistas kalėti iki gyvos galvos.
Po šeštadienio šaudynių JAV priešininkų – Rusijos ir Irano – valstybinė žiniasklaida toliau plėtojo sąmokslo teorijas, įskaitant teiginius, kad užpuolikas turėjo ryšių su Izraelio kariuomene, pranešė Londone įsikūręs Strateginio dialogo institutas.
Pastarosiomis savaitėmis vis daugiau MAGA (D. Trumpo šūkio „Padaryk Ameriką vėl didžią“ santrumpa) nuomonės formuotojų irgi skleidė sąmokslo teoriją, kad 2024 m. pasikėsinimą nužudyti per kampanijos mitingą Pensilvanijoje taip pat surengė respublikonas.
Ši tendencija pabrėžia, kaip amerikiečiai abiejose politinės atskirties pusėse yra linkę į keistas sąmokslo teorijas, nes daugelis kreipiasi informacijos į partijos nuomonės formuotojus, nepasitikėdami pagrindine žiniasklaida, teigia tyrėjai.
Siekis pasipelnyti
„Inscenizuoto pasikėsinimo sąmokslo teorija turi šalininkų kairėje, ypač tarp liberalių turinio kūrėjų. Ji taip pat pradeda populiarėti dešinėje, nes jie praranda tikėjimą D. Trumpu“, – sakė sąmokslo teorijas tyrinėjantis Mike'as Rothschildas.
Pasak jo, teorija vaizduoja D. Trumpą kaip manipuliavimo meistrą ir kaip „įrodymus“ naudoja arba klaidingas nuomones, kitus išplitusius vaizdo įrašus, arba tai, ką žmonės tiesiog susigalvoja.
Teorija įgijo populiarumą D. Trumpui susiduriant su amerikiečių iš viso politinio spektro, įskaitant jo MAGA rėmėjus, neigiama reakcija į karą su Iranu, padidinusį naftos kainas ir sukėlusį susirūpinimą dėl amerikiečių aukų.
Karinė kampanija atskleidė susiskaldymą D. Trumpo politinėje stovykloje, net konservatyvūs rėmėjai, tokie kaip buvęs „Fox News“ laidų vedėjas Tuckeris Carlsonas, pasmerkė respublikono nukrypimą nuo savo politikos nepradėti karų.
Sąmokslo teorija ir toliau nekontroliuojamai plinta internete, nes daugelis technologijų platformų sumažino turinio stebėsenos pastangas, anksčiau naudotas dezinformacijai stabdyti. Nuomonės formuotojai dažnai skatinami skleisti sensacingus gandus, galinčius pritraukti sekėjų ir padidinti pajamas tokiose platformose kaip X.
„Kuo labiau nepaneigiamas bus teiginys, tuo geriau politinių komentarų verslo požiūriu. Tikroji partijos politika dabar yra antraeilė lyginant su politinio prekės ženklo monetizavimu“, – sakė Walteris Scheireris iš Dievo Motinos universiteto.
„Ilgainiui tai greičiausiai susilpnins D. Trumpo bazę“, – pabrėžė jis.