D. Trumpas savo kritiką JK pamiršo? Karaliui Karoliui negailėjo šiltų žodžių

Sakydamas kalbą per pompastiškas sutiktuves, kurių metu buvo paleistas 21 patrankų šūvis, D. Trumpas pasitelkė toną, kuris visiškai skiriasi nuo pastarojo meto kritikos strėlių britų vyriausybei, paleistų dėl to, kad ji neprisijungė prie karo su Teheranu.
„Bėgant šimtmečiams nuo tada, kai išsikovojome nepriklausomybę, amerikiečiai neturėjo artimesnių draugų nei britai“, – teigė D. Trumpas, omenyje turėdamas tai, kad šis vizitas žymi 250-ąsias metines, kuomet JAV kolonijos paskelbė nepriklausomybę nuo britų valdžios.
Pavartodamas frazę, kurią britų vyriausybės labai vertina nuo tada, kai po Antrojo pasaulinio karo ją pirmąkart pavartojo Winstonas Churchillis, D. Trumpas pažymėjo, kad abi šalis sieja „ypatingi santykiai, ir mes tikimės, jog taip bus visada“.
JAV lyderis taip pat išgyrė britų kariuomenę, tvirtindamas, kad „niekas nekovojo geriau kartu“ su Jungtinėmis Valstijomis, nors neseniai išjuokė du britų lėktuvnešius ir pavadino juos „žaisliniais“.
Pasibaigus jo kalbai, virš Baltųjų rūmų triukšmingai praskrido keturi JAV lėktuvai, kuriuos stebėjo D. Trumpas, Karolis, karalienė Camilla ir pirmoji ponia Melania Trump.
Antrają keturių dienų valstybinio vizito dieną Karolis vėliau kreipsis į JAV Kongresą ir savo kalboje turėtų paraginti siekti „susitaikymo ir atsinaujinimo“, nes pastaruoju metu santykius apkartino įtampa.
„Graži britiška diena“
D. Trumpas, kuris jau seniai yra britų karališkosios šeimos gerbėjas, lietingą rytą Vašingtone atrodė linksmai nusiteikęs – jis pažvelgė į dangų ir pašmaikštavo: „Kokia graži britiška diena.“
79-erių prezidentas netgi pajuokavo apie tai, kad jo velionė motina „buvo aistringai įsimylėjusi Karolį“, kuriam dabar 77-eri.
Karo orkestrui grojant britų himną „Dieve, saugok karalių“ (angl. God Save the King) ir Jungtinių Valstijų himną „Žvaigždėmis nusagstyta vėliava“ (angl. Star Spangled Banner), aidėjo patrankų šūviai.
Karolis paspaudė ranką aukštiems D. Trumpo administracijos pareigūnams, įskaitant viceprezidentą J. D. Vance‘ą ir valstybės sekretorių Marco Rubio.
Karalius ir prezidentas, kuris praėjusių metų rugsėjį savo ruožtu surengė valstybinį vizitą JK, inspektavo JAV ginkluotųjų pajėgų karius.
Tada pro šalį pražygiavo kariai, apsirengę Nepriklausomybės karo, per kurį prieš 250 metų britai buvo išvaryti iš Amerikos, uniformomis, grojantys fleitomis ir būgnais.
Ceremonijos metu buvo girdimi statybų garsai, sklindantys iš didžiulės 400 mln. JAV dolerių vertės pokylių salės, kurią D. Trumpas stato Baltuosiuose rūmuose.
Abu Trumpai po to už uždarų durų priims monarchus Ovaliajame kabinete. Vakare jie grįš į Baltuosius rūmus, kur vyks iškilminga valstybinė vakarienė.
Griežtas saugumas
Šio vizito, rengiamo praėjus vos kelioms dienoms po šaudynių per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę, kurioje dalyvavo ir D. Trumpas, metu buvo užtikrintas griežtas saugumas.
Pirmąją kelionės dieną buvo surengtas mažiau oficialus sutikimas – Trumpai Baltuosiuose rūmuose pavaišino Karolį ir Camillą arbata ir pyragaičiais, o vėliau parodė jiems bičių avilius ant garsiosios vejos.
Tačiau antrąją dieną laukia galbūt daugiausiai dėmesio sulauksianti akimirka, kuomet Karolis taps pirmuoju britų monarchu, kuris kreipsis į Kongresą nuo 1991 m., kai tai padarė jo motina karalienė Elžbieta II.
Tai įvyks keblią akimirką, nes D. Trumpas prieš tai niršo dėl to, kad Londonas atsisakė padėti jam Irano kare.
20 minučių truksiančioje kalboje Karolis turėtų atsargiai kreiptis į D. Trumpą ir pasakyti, kad ginti bendrus demokratinius idealus yra „labai svarbu laisvei ir lygybei“.
„Mūsų šalys visada rasdavo būdų susitelkti“, – tokią pastabą turėtų išsakyti Karolis.
Tačiau jam teks paplušėti, kad ilgainiui nuramintų nenuspėjamą respublikoną.
D. Trumpas ne kartą kritikavo JK ministrą pirmininką Keirą Starmerį dėl to, kad jis nepritaria karui, taip pat dėl šalies imigracijos ir energetikos politikos.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Karalius Karolis IIIvizitas
