Iš kalėjimo Baltarusijoje paleistas garsus A. Lukašenkos kritikas

„Andrzejus Poczobutas yra laisvas!! Sveikas sugrįžęs į Lenkiją, mano drauge“, – platformoje „X“ rašė D. Tuskas.
Lenkijos ministras pirmininkas savo įraše pridėjo nuotrauką, kurioje jis spaudžia ranką trejus metus A. Lukašenkos režimo kalintam žurnalistui.
2021 m. Baltarusijoje suimtas A. Poczobutas po dviejų metų buvo pripažintas kaltu dėl dalyvavimo esą „nacionaliniam saugumui kenkiančiuose veiksmuose“ ir „neapykantos kurstymo“ bei įkalintas 8 metams.
Iki įkalinimo jis dirbo lenkų dienraščio „Gazeta Wyborcza“ korespondentu ir buvo aktyvus Baltarusijos lenkų diasporos narys.
Teisių gynimo grupė „Viasna“ buvo įtraukusi A. Poczobutą į Baltarusijos politinių kalinių sąrašą.
Pernai A. Poczobutui buvo suteikta Europos Parlamento Sacharovo premija už minties laisvę.
BaltarusijaAliaksandras Lukašenkakalinys
