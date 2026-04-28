Kruvinas incidentas Atėnuose: 89-erių vyras paleido šūvius iš medžioklinio ginklo

2026 m. balandžio 28 d. 15:34
Medžiokliniu šautuvu ginkluotas pagyvenęs vyras antradienį paleido ugnį socialinės apsaugos pastate Atėnuose ir sužeidė vienam darbuotojui koją, pranešė Graikijos žiniasklaida. Pasak žiniasklaidos pranešimų, šaulys yra 89-erių metų amžiaus.
Netrukus po to jis surengė antras šaudynes miesto teismo pastate, per kurias buvo nesunkiai sužeisti dar keturi žmonės, skelbė visuomeninis transliuotojas ERT.
Įtariamasis po šaudynių pabėgo, todėl policija pradėjo didelio masto paieškos operaciją. Liudininkai apibūdino šį vyrą kaip seną, aukštą ir liekną.
Socialinės apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos atstovas Graikijos žiniasklaidai sakė, kad užpuolikas atrodė susijaudinęs ir du kartus iššovė iš šautuvo.

E. Macronas Atėnuose siunčia žinią Europai: metas atsibusti augant grėsmėms iš JAV, Kinijos ir Rusijos

Kaip rašo naujienų agentūra AP, šaudynių motyvas neaiškus. Pasak ERT, šaulys, kaip pranešama, po šaudynių teismo rūmuose paliko vokus su dokumentais, teigdamas, kad tai yra jo veiksmų priežastys.
„Jis įėjo, užlipo į ketvirtą aukštą, pakėlė šautuvą, liepė vienam darbuotojui pasilenkti ir pataikė į kitą“, – ERT radijui tvirtino Nacionalinio socialinės apsaugos fondo vadovas Alexandros Varveris.
Anot jo, neatrodė, kad šaulys konkrečiai taikėsi į tą darbuotoją, į kurį pataikė.
Šimtai migrantų pasiekė Kretą

Sužlugdžius Lietuvoje planuotą žmogžudystę – taikiniu tapusio ruso liudijimas

Sužlugdytas Rusijos planas Lietuvoje įvykdyti dvigubą žmogžudystę: taikinyje – ir žinomas visuomenininkas

Pirminiai ERT pranešimai leidžia manyti, kad įtariamasis galbūt susidūrė su sudėtingomis socialinėmis aplinkybėmis. Valdžios institucijos nurodė, kad tyrimas dėl motyvo, aplinkybių ir tikslios įvykių eigos tęsiamas.
