Kruvinas incidentas Atėnuose: 89-erių vyras paleido šūvius iš medžioklinio ginklo

Netrukus po to jis surengė antras šaudynes miesto teismo pastate, per kurias buvo nesunkiai sužeisti dar keturi žmonės, skelbė visuomeninis transliuotojas ERT.
Įtariamasis po šaudynių pabėgo, todėl policija pradėjo didelio masto paieškos operaciją. Liudininkai apibūdino šį vyrą kaip seną, aukštą ir liekną.
Socialinės apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos atstovas Graikijos žiniasklaidai sakė, kad užpuolikas atrodė susijaudinęs ir du kartus iššovė iš šautuvo.
E. Macronas Atėnuose siunčia žinią Europai: metas atsibusti augant grėsmėms iš JAV, Kinijos ir Rusijos
Kaip rašo naujienų agentūra AP, šaudynių motyvas neaiškus. Pasak ERT, šaulys, kaip pranešama, po šaudynių teismo rūmuose paliko vokus su dokumentais, teigdamas, kad tai yra jo veiksmų priežastys.
„Jis įėjo, užlipo į ketvirtą aukštą, pakėlė šautuvą, liepė vienam darbuotojui pasilenkti ir pataikė į kitą“, – ERT radijui tvirtino Nacionalinio socialinės apsaugos fondo vadovas Alexandros Varveris.
Anot jo, neatrodė, kad šaulys konkrečiai taikėsi į tą darbuotoją, į kurį pataikė.
Pirminiai ERT pranešimai leidžia manyti, kad įtariamasis galbūt susidūrė su sudėtingomis socialinėmis aplinkybėmis. Valdžios institucijos nurodė, kad tyrimas dėl motyvo, aplinkybių ir tikslios įvykių eigos tęsiamas.