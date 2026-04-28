Prabilo apie karo pradžioje padarytą Europos klaidą: derėtis reikėjo dar tada

2026 m. balandžio 28 d. 13:16
Estijos prezidentas Alaras Karis pareiškė, kad Europa praleido progą pradėti taikos derybas su Maskva pačioje plataus masto karo Ukrainoje pradžioje.
Daugiau nuotraukų (14)
A. Kario nuomone, Europa privalo turėti savo planus Rusijos atžvilgiu ir juos reikia kurti dabar pat.
Per Interviu „Yle“ Estijos prezidentas sakė, kad santykiai su Rusija dar ilgai išliks sunkūs. Tačiau jis pabrėžė, kad pokyčiai įmanomi, ir pateikė Vokietijos po Antrojo pasaulinio karo pavyzdį.
Pasak A. Kario, Europa padarė klaidą 2022 m., kai po mūšio dėl Kyjivo neprivertė Maskvos sėsti prie derybų stalo.

„Europos Sąjunga daug investavo į Ukrainą. Privalome turėti savo planus dėl Rusijos. Turime pradėti kurti šiuos planus dabar pat, nes procesai ES užtrunka ilgai“, – sakė A. Karis.
„Šiuo metu nėra kitos išeities. Turime tiesiog išgyventi šiuos sunkius laikus“, – pridūrė Estijos prezidentas.
A. Karis paneigė teiginius, kad jis reikalavo teritorinių nuolaidų iš Ukrainos. Pasak jo, tai turi nuspręsti pati Ukraina.
Taip pat pranešta, kad Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna pareiškė, jog jau pradėtas darbas dėl 21-ojo ES sankcijų Rusijai paketo.
