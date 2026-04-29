Buvęs FTB direktorius J. Comey‘is kaltinamas grasinęs susidoroti su D. Trumpu

Šie kaltinimai yra susiję su 2025 m. gegužę J. Comey‘io „Instagram“ paskyroje paskelbtu įrašu, kuriame matyti iš jūros kriauklių sudėlioti skaičiai „86 47“ su prierašu „Įdomus kriauklių derinys, kurį radau vaikščiodamas paplūdimyje.“
Anot Teisingumo departamento, „nuovokus adresatas, žinodamas aplinkybes, [šį įrašą] vertintų kaip rimtą ketinimą susidoroti su Jungtinių Valstijų prezidentu“.
J. Comey‘is kaltinamas tuo, kad „sąmoningai ir tyčia“ grasino nužudyti ar sužaloti JAV prezidentą, taip pat tuo, kad perdavė žinutę, „kurioje buvo grasinimas nužudyti prezidentą“.
Vis didėja amerikiečių nepasitenkinimas D. Trumpu: reitingas – neregėtose žemumose
Anuomet duodamas interviu televizijos kanalui „Fox News“ D. Trumpas teigė, kad „86“ yra slengo terminas, reiškiantis žmogžudystę, o „47“ yra užuomina į jį patį – 47-ąjį JAV prezidentą. „Comey‘is puikiai žinojo, ką tai reiškia“, – kanalui „Fox“ sakė D. Trumpas.
Laikinasis generalinis prokuroras Toddas Blanche‘as spaudos konferencijoje pareiškė, kad buvusiam FTB direktoriui, jei būtų pripažintas kaltu, gresia iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Tačiau paklaustas jis nepaaiškino nei kaip prokurorai ketina įrodyti, kad J. Comey‘is turėjo piktavališkų kėslų, nei kodėl tyrimas truko beveik metus.
Remiantis žodynu „Merriam-Webster“, „86“ yra archajiškas posakis, reiškiantis „išmesti“, „atsikratyti“ arba „atsisakyti aptarnauti“.
Susiję straipsniai
J. Comey savo įrašą pašalino, o paskiau platformoje „Instagram“ parašė „manęs, kad [tie skaičiai] yra politinė žinutė. Nesuvokiau, kad kai kam šie skaičiai asocijuojasi su smurtu“.
J. Comey‘is jau yra sulaukęs D. Trumpo administracijos kaltinimų dėl tariamai melagingų parodymų. Vėliau federalinis teismas šiuos kaltinimus atmetė.
J. Comey‘is vadovavo tyrimui dėl Rusijos kišimosi į 2016 m. JAV rinkimus, kuriuos laimėjo D. Trumpas, ir nagrinėjo galimus ryšius tarp Maskvos ir D. Trumpo rinkimų kampanijos narių. 2017 m., kai šis tyrimas vis dar vyko, D. Trumpas atleido J. Comey‘į iš pareigų.
JAV federalinis tyrimų biuras (FTB)FTBJamesas Comey
Rodyti daugiau žymių