Iš JAV viešinčio karaliaus Karolio III – stipri žinutė

Ši kalba laikoma diplomatišku, bet aiškiu signalu JAV prezidentui Donaldui Trumpui – raginimu grįžti prie tradicinių transatlantinių sąjungų ir atkurti JAV vaidmenį kaip liberalių vertybių gynėjos.
„Amerikos žodis turi svorį ir prasmę, kaip ir nuo pat nepriklausomybės laikų. Tačiau šios didžios valstybės veiksmai reiškia dar daugiau“, – sakė Karolis III.
Istorinė kalba ir politinės potekstės Karolio III pasirodymas bendroje Kongreso sesijoje buvo pirmasis toks britų monarcho kreipimasis per 35 metus. Vizitas JAV truko keturias dienas ir sutapo su 250-osiomis JAV nepriklausomybės metinėmis, kuriose karalius dalyvavo kartu su karaliene Kamila.
Jis pabrėžė istorinį abiejų šalių ryšį:
„Per šimtmečius mūsų tautų sukurta sąjunga yra iš tiesų unikali.“ Tačiau kartu subtiliai priminė demokratinius principus, paminėdamas Magna Carta kaip vieną iš dokumentų, įtvirtinusių valdžios kontrolės ir atsvarų principą. Ši pastaba sulaukė palankios demokratų reakcijos.
Parama Ukrainai ir saugumo klausimai Karalius paragino išlaikyti „nepalaužiamą ryžtą“ remiant Ukrainą:
„Turime siekti tikrai teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainai ir jos drąsiai tautai.“ Jis taip pat pabrėžė, kad NATO išlieka esminė saugumo ašis:
JAV ir sąjungininkų karinės pajėgos yra Aljanso pagrindas, saugantis piliečius ir bendrus interesus bei ginantis nuo bendrų grėsmių. Karolis III išreiškė paramą ir AUKUS saugumo paktui su Australija, pavadindamas jį „ambicingiausia povandeninių laivų programa istorijoje“.
Klimato krizė ir ekonomika Didelę kalbos dalį karalius skyrė klimato kaitai. Remdamasis buvusio JAV prezidento Theodore Roosevelt žodžiais apie Amerikos gamtos paveldą, jis perspėjo:
„Ignoruoti natūralių sistemų žlugimą būtų pavojinga – jos yra mūsų gerovės ir saugumo pagrindas.“ Jis taip pat pabrėžė ekonominius ryšius tarp šalių: kasmetinė prekyba siekia apie 430 mlrd. dolerių, o abipusės investicijos – 1,7 trilijono dolerių, palaikančių milijonus darbo vietų abiejose Atlanto pusėse.
Diplomatija ir įtampos Nors kalba buvo diplomatiška, ji vyko sudėtingame politiniame kontekste. Tarp JAV ir JK vyriausybės, vadovaujamos Keiro Starmerio, yra nesutarimų – pavyzdžiui, dėl Irano bombardavimo ir prekybos politikos.
Karaliaus vizitas prasidėjo iškilminga ceremonija Baltuosiuose rūmuose, kur D. Trumpas pareiškė:
„Amerikiečiai neturi artimesnių draugų nei britai.“ Tačiau dėl galimų įtampų karaliaus atvykimas buvo organizuotas privačiai, siekiant išvengti viešų konfliktų, panašių į anksčiau kilusius su Volodymyro Zelenskio vizitu.
Kongreso reakcijos Respublikonų lyderis Johnas Thune'as pavadino JAV ir JK santykius „ilga ir vaisinga sąjunga“, o demokratas Chuckas Schumeris pabrėžė:
„Sąjungininkai yra svarbūs. O Europos saugumui NATO yra gyvybiškai svarbi.“ Jis taip pat išreiškė viltį, kad karalius padės įtikinti D. Trumpą įvertinti Aljanso reikšmę.
Platesnis kontekstas Kalba nuskambėjo Kongrese, kuriame dominuoja respublikonai, tačiau politinė aplinka išlieka įtempta artėjant vidurio kadencijos rinkimams.
Tuo pat metu viešojoje erdvėje išlieka ir kiti jautrūs klausimai, susiję su Jeffrey Epsteino byla bei karaliaus brolio Princo Andrew ankstesniais ryšiais su juo, dėl kurių JAV institucijos vis dar kelia klausimų.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Jungtinė Karalystė
Rodyti daugiau žymių